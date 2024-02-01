Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Diyarbakır ve Batman'da öğrencilerle bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Diyarbakır ve Batman'da öğrencilerle bir araya geldi. Eminoğlu, gençlerin sorularını cevapladı ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişmelerini vurguladı.

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Diyarbakır ve Batman'da öğrencilerle bir araya geldi.

Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bakanlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Gençlerle Biz Bize' söyleşi programına katıldı. Burada gençlerin sorularını cevaplayan Eminoğlu, Bakanlık olarak Diyarbakır'da çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirterek, Güçlü Türkiye'nin güçlü gençlerinin yetişmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız diye konuştu.

Program, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin Eminoğlu'na plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

'TÜRKİYE YÜZDE 80'LERE GELEN BİR MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ YAŞIYOR'

Diyarbakır'daki ziyaretinin ardından Batman'a gelen Eminoğlu, Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Vali Ekrem Canalp'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Eminoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen 'Gençlerle Biz Bize' söyleşi programına katılan Eminoğlu, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'de teknoloji anlamında gelişmelerin arttığını ifade ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim gençlerimizin yanındayız. Batman'da çok güzel işler yapılıyor, sporcular yetişiyor. Gençlik için daha fazlası için elimizden geleni yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sadece Batman'da değil 81 ilin tamamında 10 binin üzerinde tesislerimizle biz istiyoruz ki, bütün gençlerimiz 81 ilimizde din, dil, ırk fark etmeksizin her bir gencimiz kendisini yetiştirsinler. Biz teknolojide yüzde 10'larda, yüzde 15'lerde olan bir ülkeydik. Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki vizyonu, liderliğiyle beraber bugün Türkiye yüzde 80'lere gelen bir milli teknoloji hamlesini yaşıyor. Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere helikopterlerimiz, uçaklarımız, TCG Anadolu gemimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız birçok anlamda savunma sanayi başta olmak üzere her anlamda milli teknoloji hamlesini yüzde 80'lere getiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu çok kıymetli dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Gençlik Batman Spor Teknoloji Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında neden yok? Al Nassr Inter Miami maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Nassr Inter Miami ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR? 2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Şubat Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Şubat Perşembe 2024? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 0 rakam mı? Sıfır ( 0 ) rakam mıdır, sayı mıdır? Sıfır sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu yoksa sayı mı? Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi! Rüyada cam kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada cam neye işaret ediyor? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title