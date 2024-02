Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Diyarbakır ve Batman'da öğrencilerle bir araya geldi

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Diyarbakır ve Batman'da öğrencilerle bir araya geldi.

Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bakanlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Gençlerle Biz Bize' söyleşi programına katıldı. Burada gençlerin sorularını cevaplayan Eminoğlu, Bakanlık olarak Diyarbakır'da çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirterek, Güçlü Türkiye'nin güçlü gençlerinin yetişmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız diye konuştu.

Program, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin Eminoğlu'na plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

'TÜRKİYE YÜZDE 80'LERE GELEN BİR MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ YAŞIYOR'

Diyarbakır'daki ziyaretinin ardından Batman'a gelen Eminoğlu, Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Vali Ekrem Canalp'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Eminoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen 'Gençlerle Biz Bize' söyleşi programına katılan Eminoğlu, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'de teknoloji anlamında gelişmelerin arttığını ifade ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim gençlerimizin yanındayız. Batman'da çok güzel işler yapılıyor, sporcular yetişiyor. Gençlik için daha fazlası için elimizden geleni yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sadece Batman'da değil 81 ilin tamamında 10 binin üzerinde tesislerimizle biz istiyoruz ki, bütün gençlerimiz 81 ilimizde din, dil, ırk fark etmeksizin her bir gencimiz kendisini yetiştirsinler. Biz teknolojide yüzde 10'larda, yüzde 15'lerde olan bir ülkeydik. Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki vizyonu, liderliğiyle beraber bugün Türkiye yüzde 80'lere gelen bir milli teknoloji hamlesini yaşıyor. Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere helikopterlerimiz, uçaklarımız, TCG Anadolu gemimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız birçok anlamda savunma sanayi başta olmak üzere her anlamda milli teknoloji hamlesini yüzde 80'lere getiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu çok kıymetli dedi. (DHA)