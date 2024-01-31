Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Diyarbakır'da gençlerle söyleşide bir araya geldi.

Eminoğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gençlerle Biz Bize Söyleşi Programı"nda, kentte bulunmaktan ve gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakanlık olarak Diyarbakır'da çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirten Eminoğlu, dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini, güçlü Türkiye'nin güçlü gençlerinin yetişmesi için ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını bildirdi.

Türkiye'nin başta milli savunma olmak üzere yürüttüğü yerli ve milli çalışmalarına değinen Eminoğlu, şunları kaydetti:

"20 yıl önce bu çalışmalar başladığında maalesef Türkiye'de bazı kesimler bu çalışmaların önüne takoz koymaya çalıştı. Çok şükür başarılı olamadılar. Bugün uzay çalışmalarıyla ilgili de yine aynı kesimler 'Bu turistik bir gezi, bu kadar maliyetle bu gerekli mi?' deyip bunu hiçbir dayanağa dayandırmadan sadece ses çıksın diye böyle söylemlerde bulundular. Alper Bey şu anda uzayda, yaklaşık 14-15 farklı alanda bilimsel çalışmalar yapacak. Bu bilimsel çalışmalar Türkiye'deki gençlerin uzayla ilgili çalışmalara öncü edecek çalışmalar olacak. Yani bir vizyondur bu. Uzay çalışmalarıyla, uzay hamlesiyle, bugün belki bu teknolojilerle alakalı istediğimiz noktada değiliz ama bundan 10-20 yıl sonra bambaşka, kendi roketini, uzay teknolojisini oluşturan bir Türkiye'den bahsedeceğiz. Bu anlamda Alper Bey'in ilk Türk astronot olması uzay hamlesi çok kıymetli. Her kardeşimizi bu çalışmaları ve konuları yakından takip etmeye ve araştırmaya çağrıda bulunmuş oluyoruz."

Söyleşiye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de katıldı.