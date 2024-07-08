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Edirne'de Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu Öğrenci Yaz Kampı Açıldı

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Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 11 Balkan ülkesinden 305 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yaz kampı programı açılış töreni, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından 11 Balkan ülkesinden 305 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yaz kampı programı açılış töreni, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bakanlık olarak gençlerin olduğu her alanda faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Eminoğlu, platformun çok güzel ve anlamlı bir program gerçekleştirdiğini belirterek, kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik birçok çalışma yaptığını anlatan Eminoğlu, "Bu seneki hedefimiz Türkiye'deki 50 farklı kamp alanımızda 300 bin öğrencimizi misafir etmek. Bir taraftan bugün itibarıyla Seyahatsever projemiz başladı. Bu kapsamda öğrencilerimizi yurtlarımızda misafir ederek onların yaz dönemini dolu dolu geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

-"Türkiye Yüzyılı'nın, sporun ve gençlerin yüzyılı olması için çalışıyoruz"

Eminoğlu, Türkiye'nin Balkanlar'la geçmişten gelen dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak başta Balkanlar'a yönelik olmak üzere uluslararası projelere imza attıklarını dile getiren Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta gençlerimizi Bosna Hersek'e gönderdik. Ondan önce Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta değişik programlar yaptık. Hem o ülkelerden gençlerimiz Türkiye'ye geliyor hem de buradan gençlerimiz Balkan ülkelerine gidiyor. Oralarda gençlerimiz hem geçmişin izlerini görüyor hem de mevcut ilişkilerle ilgili çok güzel çalışmalara imza atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle belirttiği Türkiye Yüzyılı'nın gerçekten sporun ve gençlerin yüzyılı olması için bu uluslararası ilişkiler ve uluslararası öğrencilerle birliktelik önem arz ediyor."

Edirne Valisi Yunus Sezer ise Valilik öncülüğünde kurulan platformun Edirne ve Balkan şehirleri arasında kardeşliği, dostluğu ve iş birliğini artırmak için kurulduğunu ifade etti.

Bakanlıkların platforma önemli desteklerde bulunduğunu dile getiren Sezer, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde destek verenlere teşekkür etti.

Sezer, "Balkanlar'da kalıcı ilişkiler ve dostluklar kurmamız, Balkan şehirlerinin her alanda daha ileri boyutlara gitmesi için çok önemli. Bu manada buraya gelen öğrencilere büyük iş düşüyor. Burada kuracağınız dostlukları lütfen kaybetmeyin, arkadaşlıkları kalıcı hale getirin. Edirne'yi her zaman dost ve kardeş şehir olarak görün." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yaz kampının Edirne'de yaşayan ve Balkanlar'dan gelen öğrenciler arasındaki kaynaşmayı artırması temennisinde bulundu.

Halk oyunları gösterisinin ardından kongre merkezinin fuaye alanında "Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Yıldız Albümlerinde Balkanlar" fotoğraf sergisi açıldı.

Sergiyi gezen Eminoğlu ve Sezer, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Okan Ayaz, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, il protokol üyeleriyle, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu Öğrenci Yaz Kampı, 12 Temmuz'da sona erecek.

Öğrenciler, kamp programı kapsamında Edirne'deki tarihi ve kültürel yerlerle Keşan'daki Gökçetepe Tabiat Parkı ve Çanakkale Şehitliği'ni gezecek.

Spor ve kültür etkinliklerine katılacak öğrenciler, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler alacak.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Edirne Valiliği Edirne Kültür Dış Politika Spor Güncel Haberler

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