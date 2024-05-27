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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı: Gazze'de Müslümanların katledildiği bir vahşet var

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gazze'de Müslümanların katledildiğine işaret ederek, "Bir vahşet var, bir soykırım var, bir katliam var. Tabii 7 Ekim öncesinde de güllük gülistanlık değildi." dedi. Eminoğlu, Türkiye'nin gençlik ve spor alanında yapılan çalışmaları anlattı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gazze'de Müslümanların katledildiğine işaret ederek, "Bir vahşet var, bir soykırım var, bir katliam var. Tabii 7 Ekim öncesinde de güllük gülistanlık değildi." dedi.

Burdur Valiliğini ziyaret eden Eminoğlu, Vali Türker Öksüz tarafından karşılandı. Valilik özel defterini imzalayan Eminoğlu, buradan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçti.

Ardından AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Eminoğlu, partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin ve sporun yüzyılı olması için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında gençlik ve spor alanında ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Eminoğlu, "Deneyap atölyeleri, gençlik merkezleri ile gençlerin gelişimine katkı sağlarken sadece bir alanda değil sanatta, sporda, ilimde, bilimde, kültürde birçok alanda kendisini yetiştirmiş gençlerin yetişmesi nihai amacımız." dedi.

Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye'de sporda devrimler gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bugün voleybolda kadın milli takımımız, filenin sultanları, birçok alanda başarıya imza attı. Futbolda bugün eğer 2032 Avrupa Şampiyonası, Türkiye ve İtalya ev sahipliğinde yapılacaksa yapılan altyapı çalışmalarının neticesidir." ifadelerini kullandı.

"Allah darbe ve darbeci zihniyetlere fırsat vermesin diyoruz"

27 Mayıs 1960 darbesini, darbe üreten zihniyetleri kınadığını ifade eden Eminoğlu, "1960 darbesinin üzerinden 64 yıl geçti ama akabinde biliyorsunuz cuntalar, darbeler devam etmiştir. 28 Şubat sürecinde de hepimiz o süreçleri yaşadık. 15 Temmuz'da da aynı şekilde bir darbe teşebbüsü girişiminde bulunuldu ama halkımız bunu dik duruşuyla, kimliğiyle, karakteriyle darbeyi engellemiş oldu. Allah darbe ve darbeci zihniyetlere fırsat vermesin diyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Bir vahşet var, bir soykırım var, bir katliam var. Tabii 7 Ekim öncesinde de güllük gülistanlık değildi. Yaklaşık 8 aydır tamamen bir vahşi soykırım, bir katliam ve orada bir hunharca öldürme var. Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ses çıkartıyor tabi ki, İslam ülkelerini teşvik etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz ticaret de yasaklandı. Birçok yaptırım, uygulama yapılıyor."

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Burdur Gençlik Merkezinde gençlerle buluştuktan sonra kentten ayrıldı. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Enes Eminoğlu Türkiye Gençlik İsrail Gazze Spor Güncel Haberler

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