Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu'nu, valiliğe gelişinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, ziyaretinde valilik şeref defterini imzaladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın da bulunduğu ziyarette Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Vali Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Aktaş, günün anısına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'na Şehitler Abidesi'nin minyatürünü hediye etti.