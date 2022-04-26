Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Elazığ'da incelemelerde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Elazığ'da inşaatı devam eden stadyumda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Baydaş, bakanlığın yatırımlarıyla ilgili incelemede bulunmak üzere kente geldi.

Kültür Mahallesi'nde 52 dönüm alanda inşası süren stadyumda inceleme yapan Baydaş, il müdürü Abdulsamet Eren'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eren, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yatırım programı ile Elazığ'ın spor şehri yolunda ilerlediğini aktaran Eren, "Stadyumumuz fiziki inşaat olarak yüzde 80 civarında. Drenaj çalışması şu anda başlamış durumda. Haziran ayı gibi çim serme işlemine Allah'ın izniyle geçeceğiz. Koltuklarımız temmuz ayı itibari ile elimizde olacak." diye konuştu.