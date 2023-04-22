Gençlik Parkı'nda bayram yoğunluğu

Gençlik Parkı Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ziyaretçilerini ağırladı.

Gençlik Parkı'ndaki lunaparkın bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Osman Yalçın, ailesiyle geldiği parkta birlikte piknik yapıp eğlendiklerini söyledi.

6. sınıf öğrencisi Fatma Rafibahçe de Gençlik Parkı'na annesi, teyzeleri ve halalarıyla geldiğini, lunaparka gideceğini ifade etti.

6. sınıfta okuyan Emel Bahçe ise havanın güzel olmasından yararlandıklarını dile getirerek, "Adrenalin oyuncağına bineceğim. Çok heyecanlıyım." dedi.

"Bayram tatilini değerlendirdik"

İstanbul'dan Ankara'ya ailesiyle gelen Firdevs Atabey de güzel havayı fırsat bilerek başkenti gezdiklerini anlattı.

Atabey, çocuklarıyla Anıtkabir'e de gittiklerini dile getirerek, "Gençlik Park'ı çok ünlüymüş o yüzden geldik. Çocuklar için gayet güzel." dedi.

Atabey'in oğlu 12 yaşındaki Berat Ömer ise İstanbul'dan Ankara'ya Anıtkabir'i görmeye Atatürk ve İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etmeye geldiklerini belirtti.

Gençlik Parkı'nda ise eğlendiklerini belirten Berat Ömer Atabey, "Bayram tatilini değerlendirdik. Gençlik Parkı güzel, geniş bir yer." diye konuştu.