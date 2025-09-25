Gençlik merkezleri takımlarından TEKNOFEST 2025'te önemli başarılar

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük organizasyonu TEKNOFEST 2025'te önemli dereceler elde etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gençlik merkezleri takımları, farklı alanlarda 6 birincilik, 8 ikincilik, 4 üçüncülük ve 7 özel ödül kazandı.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ivme kazandıran TEKNOFEST 2025, gençlerin yenilikçi projelerine ev sahipliği yaptı.

Gençlik merkezleri bünyesinde oluşturulan takımlar, bu yıl da yarışmalara yoğun ilgi göstererek farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.

Gençlik merkezleri tarafından oluşturulan 10 bin 141 takımın başvurusu alınırken, 585 takım ön elemeyi geçti. İki aşamalı değerlendirmenin ardından 130 takım, 53 ana kategoriden 34'ünde finale yükselme başarısı gösterdi.

Gençlik merkezleri takımları, final aşamasında insansız hava araçları, roket yarışmaları, akıllı ulaşım teknolojileri ve yapay zeka uygulamaları gibi birçok alanda yarışarak 6 birincilik, 8 ikincilik, 4 üçüncülük ve 7 özel ödül kazandı.

Bu başarılar arasında "Türkiye Birinciliği", "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü", "En Özgün Tasarım" ve "Örnek Takım" gibi farklı kategorilerde elde edilen başarılar da öne çıktı.

Bu kapsamda gençlik merkezleri takımlarının dereceleri şöyle:

Birincilikler

Adana Gençlik Merkezi - Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev

Adana Yüreğir Gençlik Merkezi - Deneyap Makeathon

Aksaray Gençlik Merkezi - İnsansız Su Altı Sistemleri

Düzce Gençlik Merkezi - Sürü İHA Yarışması

Düzce Gençlik Merkezi - Model Uydu Yarışması

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi - Akıllı Ulaşım

İkincilikler

Adana Gençlik Merkezi - Hidro Efficiency Challenge Hidromobil

Adana Gençlik Merkezi - Hidro Efficiency Challenge Elektromobil

Adana Gençlik Merkezi - Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev

Edirne Gençlik Merkezi - Deneyap Makeathon

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi - İnsansız Deniz Aracı

Eskişehir Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi - Uluslararası Sabit Kanat İHA Yarışması

İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi - Havacılıkta Yapay Zeka

Yalova Gençlik Merkezi - Akıllı Ulaşım

Üçüncülükler

Adana Seyhan Gençlik Merkezi - İnsansız Deniz Aracı

Ankara Pursaklar Gençlik Merkezi - Sürü İHA Yarışması

Eskişehir Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi - Yüksek İrtifa Roket Yarışması

Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi - Mesleki Yetenek

Özel ödüller

Ankara Pursaklar Gençlik Merkezi - Sürü İHA Yarışması - Özgün Yazılım Ödülü

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi - İnsansız Deniz Aracı - Ticarileşme Potansiyeli Ödülü

İstanbul Maltepe Gençlik Merkezi - Roket Yarışması Yüksek İrtifa - Örnek Takım Ödülü

İstanbul Maltepe Gençlik Merkezi - Hava Savunma Sistemleri - En Özgün Tasarım

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi - Akıllı Ulaşım - Ticarileşme Potansiyeli Ödülü

Sakarya Gençlik Merkezi - Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması - En Özgün Tasarım

Sivas Farabi Gençlik Merkezi - Deneyap Girişim - 150.000 TL Hibe Desteği