Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Hakkari'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Topoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ardından Gençlik Merkezine geçen Topoğlu, bir araya geldiği gençlerle sohbet etti. Topoğlu, daha sonra yurtta kalan öğrencileri ziyaret ederek, onlarla iftar yaptı.

Topoğlu'na ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.