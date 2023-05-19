Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'HEPYAŞIMIZ19' temasıyla Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları tüm yurtta coşkuyla başladı. Ankara'da buluşan temsilci gençler, milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacaklar. Kutlamalar, Anıtkabir ziyareti ve Sinan Akçıl konseriyle devam edecek.

Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, "HEPYAŞIMIZ19" temasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan "Gençlik Haftası" ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenleyeceği etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, ülke genelinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde, kültürel, sanatla ilgili ve sportif birçok etkinlikle, "HEPYAŞIMIZ19" temasıyla kutluyor.

Temsilci gençler Ankara'da

Hafta çerçevesinde Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, ilk olarak Ankara'da buluşacak. Temsilci gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecekler.

"Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk" programıyla tarihi ve kültürel zenginliklerimizi de yerinde görüp milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak olan temsilci gençler, Ankara'da bulundukları sürede Anıtkabir, I. ve II. Meclis, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Tacettin Dergahı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile Hamamönü'nü de ziyaret edecekler. Gençler, "Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk" programı çerçevesinde, Ankara-Samsun ve Amasya illerini kapsayan kültür ve tarih programına da katılacaklar.

19 Mayıs'ta ilk tören Anıtkabir'de

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin 09.30'da Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Akşamda, Başkent Millet Bahçesinde saat 20.00'de Sinan Akçıl konseri düzenlenecek.

"Daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye hedeflerine gençlerimizle ulaşacağız"

Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlığımız için yaktığı meşalenin heyecanını ve coşkusunu, Cumhuriyetin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla yaşadığını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğe olan yürüyüşünde tek güvencesinin Atatürk'ün işaret ettiği gibi gençler olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bilimde, sporda, sanatta ve hayatın tüm alanlarında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye hedeflerine gençlerimizle ulaşacağız" dedi. - ANKARA