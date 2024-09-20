Gençlerle Buluşan Hulusi Akar, Tecrübelerini Paylaştı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerle sohbet eden Akar, tecrübe, bilgi ve görüşlerini paylaşırken, öğrencilere nasihatte bulundu.

Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm ile birlikte Talas Gençlik Merkezi'nde gençlerimizle bir araya geldik. Bu keyifli akşamda gençlerimizin motivasyonunu arttıran ve tecrübelerini paylaşan Sayın Hulusi Akar'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Gençler de burada yaptıkları çalışmalardan bahsederek, merkezi kendilerine kazandırdıkları için Büyükkılıç'a teşekkür etti.