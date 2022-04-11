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Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, birbirlerine acımadan vuran gençlerin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu anlar anbean kameralara yansıdı.

(Süleyman Aydın-Ali Kamur/ İHA)

Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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