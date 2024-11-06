Gençlerin Rekabet Gücü Küresel Ağı 'Umut Ağı' Bahreyn'de Lansmanını Yaptı

GENÇLERİN Rekabet Gücü Küresel Ağı "Umut Ağı" Lansmanı Bahreyn'de yapıldı. Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, mutabakat metnine imza attı.

Gençlerin Rekabet Gücü Küresel Ağı "Umut Ağı" Lansmanı programı Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirildi. Programda, Türkiye'yi temsilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu yer aldı.

Üye ülkelerin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda; uluslararası gençlik çalışmaları kapsamında iyi ilişkilerin artırılması, gençlik değişim programlarının güçlendirilmesi, gençlik çalışanlarının bilgi ve birikimlerinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Programda, 'Ağ oluşturma, ikili toplantılar ve Mutabakat Zabıtlarının imzalanması' töreni de gerçekleştirildi. Mutabakat metnini Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu imzaladı.

Enes Efendioğlu yaptığı açıklamada, "Bahreyn Gençlik İşleri Bakanı Rawan bint Najeeb Tawfeeqi'nin daveti ile Hope Network isimli ülkeler arası ağın kuruluşu için Bahreyn'deydik. Bu ağa üye ülkelerin Gençlik Bakanları ve Gençlikten sorumlu Genel Müdürleri ile Gençlik alanında bilgi ve tecrübe aktarımı şansı bulduk ve ülkemizdeki başarılı modelleri burada sunduk. Program kapsamında bizleri kabul eden Bahreyn Başbakanı Prens Selman bint Hamad al Halife'ye ve Bahreyn Gençlik Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.