Gençlerin kız kavgası, meydan muharebesine döndü - Haberler

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Gençlerin kız kavgası, meydan muharebesine döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gençlerin kız kavgası, meydan muharebesine döndü

Bursa'da bir grup genç, kız meselesi yüzünden birbirine girdi.

Bursa'da bir grup genç, kız meselesi yüzünden birbirine girdi. Birbirlerine acımasızca vuran gençlerin bu kavgası kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir grup genç, kız meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine acımasızca vururken arkadaşlarının kavga ettiğini görenler diğer gençler, kavgaya dahil oldu. Olay yerinde tesadüfen bulunan polis ekipleri tarafından kavga ayrıldı.

Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Ali İhsan Uğur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Polis, kavga, Bursa, Güncel, Haberler

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