Gençlerin İşsizlik Oranı Yüzde 30, Küresel Oyunlar Tehlike Saçıyor

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Zeki Garaçoğlu, İzmir'de düzenlenen "Geleceğimizi Savunmak" programında, "Şu anda gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30'larda. Ne yapacak bu gençler? Borçlandırıyorlar, aile borçlu, devlet borçlu, kurumlar borçlu vesaire. Dolayısıyla ekonomik olarak işsiz olan, borçlu olan bir anlayıştan ne çıkacak? Bunalan insan ayakta duramaz. Küresel anlamda da büyük bir proje var. İnsanı çökertmeye, aileyi çökertmeye yönelik büyük bir oyun var. Devletin bu oyunu bozması lazım" dedi.

BTP'nin "Geleceğimizi Savunmak" programları devam ediyor. Bu kapsamda BTP İzmir İl Başkanlığı tarafından bir program düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Bağımlılıkla Savaşan Aileler Derneği Başkanı (BASADER) Nejla Sivaşan, Bir Hayata Dokun Derneği Başkanı uzmun psikoterapist Burcu Bostancıoğlu, İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği TUMED Başkanı Bedri Yalçın, Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu UMFED İzmir İl Başkanı Alper Çörekçi, Yeni Mesaj gazetesi yazarı Taner Tümerdirim, BTP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Osman Bedri Bektaş ve BTP Genel Başkan Yardımcısı Zeki Garaçoğlu konuşmacı olarak katıldı.

"Bilinçli bir toplumu inşa etmek en temel hedefimizdir"

Çocuğunu bağımlılıktan kurtarmak için verdiği mücadele ile bilinen Nejla Sivaşan, "Bağımlılık bireyi fiziksel ve ruhsal çöküşe sürükler, aileleri derin bir üzüntüye boğar, eğitim hayatlarını sekteye uğratır. Geleceğin teminatı olan gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak, sağlıklı ve bilinçli bir toplumu inşa etmek en temel hedefimizdir" dedi.

"Bugün 10-12 yaşında bağımlılıkla mücadele eden çocuklarımız var"

Psikoterapist Burcu Bostancıoğlu da uyuşturucu kullanım yaşının geldiği noktaya dikkat çekti. Bostancıoğlu, "Bağımlılığın yaşı yok önce onu söyleyeyim. Hedefleri bizim gençlerimiz hatta genç bile diyeceğimiz ergen çocuklarımız. Her ne kadar veriler düzgün açıklanmasa da bugün 10-12 yaşında bağımlılıkla mücadele eden çocuklarımız var" diye konuştu.

"Madde bağımlısı gençler çocuk sahibi olamıyor"

Konuşmacılardan Bedri Yalçın ise madde kullanımının bir beka sorunu olduğuna dikkat çekerek, "20 yaşında genç bir erkek maddeye bulaştığında, bu bünye değişir, çoklu madde kullanımına eriştikten sonra zaten bu genç evlenemiyor, evlense de çocuğu olmuyor. Bu özelliklerini tamamen kaybediyor. Kız çocuklarımız da çoklu madde kullanımından kaynaklı evlendikten sonra doğurganlıklarını kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bir küresel anlayış ülkemizi ele geçirmek istiyor"

Programın kapanış konuşmasını BTP Genel Başkan Yardımcısı Zeki Garaçoğlu yaptı. Türk toplumu üzerinde küresel bir oyun oynandığını ileri süren Garaçoğlu şöyle, konuştu:

"Niçin bunlar artıyor? Ne oluyor Türkiye'de, dünyada? Çok kıymetli dinleyenler, bir küresel anlayış insanımızı ele geçirmek istiyor, ailemizi ele geçirmek istiyor, ülkemizi ele geçirmek istiyor, kaynaklarımızı ele geçirmek istiyor. Bugün sosyal medya ile evimize kadar giriyorlar, kalpleri bozuyorlar, ruhu bozuyorlar, ahlakı bozuyorlar. Şu anda gençler arası işsizlik oranı yüzde 30'larda. Ne yapacak bu gençler? Borçlandırıyorlar, aile borçlu, devlet borçlu, kurumlar borçlu vesaire. Dolayısıyla ekonomik olarak işsiz olan, borçlu olan bir anlayıştan ne çıkacak? Bunalan insan ayakta duramaz. Küresel anlamda da büyük bir proje var. İnsanı çökertmeye, aileyi çökertmeye yönelik büyük bir oyun var. Devletin bu oyunu bozması lazım. O yüzden Bağımsız Türkiye Partisi meseleye bir bütün olarak bakıyor. Meseleye bir bütün olarak baktığın zaman ekonomiyi düzeltmek zorundasınız, insanı korumak zorundasınız, kurumları hizmet eden noktaya getirmek zorundasınız."