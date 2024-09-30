Üye Girişi
Haberler

Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi Paneli Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi' projesi kapsamında Bayburt'ta panel yapıldı. Vali Eldivan, gençlerin önemine vurgu yaparak yerel kalkınmada eğitimli bireylerin katkısının altını çizerken, şehirlerin kimliğinin mimarisinde yattığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" adlı Avrupa Birliği Ulusal Ajansı projesi kapsamında "Kent Vizyon Panelleri: Bayburt" paneli gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde Vali Mustafa Eldivan, bir şehri imar ederken neslin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı.

Nesil ihmal edildiği zaman ortaya farklı durumların çıktığını belirten Eldivan, "Yani ne kadar yol, tiyatro, parklar, kültür merkezleri yaparsanız yapın önemli olan onun değerini bilmesidir." dedi.

Eldivan, Bayburt gibi Anadolu şehirlerinin yetişmiş insan konusunda şansızlık yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yetişmiş insan maalesef yerinde durmuyor. Yani bu nüfusla alakalı değil. Örneğin Bayburt'ta okuyan ve güzel yerler kazanan hemşehrilerimiz İstanbul, Ankara olmak üzere ülkenin cazibe merkezi olan büyük şehirlere akın ediyorlar. Dolayısıyla üreten, vizyon sahibi neslin sayısını artırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Şehrin nüfusunun çok bir önemi yok, niteliğin daha çok önemi var. Bu tür toplantılar, akademik çalışmalar bence çok kıymetli ve faydalı. En azından yerelde bu işlere meraklı, okuyan, düşünen, üreten ve şehirle ilgili bir şekilde denklem kuran gençlerimizin, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın da ufkunu açmak açısından ben kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Belediye Başkanı Mete Memiş de yöneticiler olarak eğitimli bireylerin farkındalığı yüksek öğrenciler ve gençlerin sunacağı her türlü projenin belediyede yer bulacağını ve kente katkı sağlayacağını aktardı.

Genç gözüyle şehre bakarken bilinmesi gereken en önemli şeyin şehrin bir ahlakının olduğuna işaret eden Memiş, "Nasıl ki insanların ahlakı vardır, güzel huyları vardır, şehirlerin de ahlakı vardır. Şehrin ahlakı mimarisindedir. Bir şehrin mimarisi o şehre ait kimlik bilgilerini muhteva eder. Şehrimizi imar ediyorken insanımızı ihmal etmeyeceğiz. Şehrimizi imar ederken insanımızı ihmal edersek bir gün o insanlar gelir şehrimizi imha ederler." diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya da kent diplomasisi kavramının başta yerel yönetimler olmak üzere kent aktörlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimlerini, kentin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsadığını belirtti.

Kent diplomasisinin yerel kalkınmaya da önemli katkıları olacağına inandıklarını dile getiren Akkaya, "Bu amacın odağına gençleri koymak istiyoruz. Bu bağlamda projemizde kent diplomasisinin gençlerin kent hayatına katılımını ve kent hayatı üzerindeki rolünü kentteki gençlerin ve diğer aktörlerin görüş ve önerileriyle birlikte değerlendirmeyi öneren bir platformun hayata geçirilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından "Bayburt ve Kent Diplomasisi" isimli ilk panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu moderatörlüğünde yapıldı.

Panele, Prof. Dr. Hayriye Şengün, Dr. Nisa Erdem Karadeniz ve Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit Marmara Üniversitesi'nden konuşmacı olarak katıldı.

İkinci panelde ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Koleksiyon Yönetimi Şube Müdürü Serkan Gedük, Doç. Dr. Burcu Zeybek, Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

bayburt

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Ekim Salı İSTANBUL okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil mi? 1 Ekim Salı okul yok mu MEB? Samsun okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Samsun okul yok mu, var mı? Bartın ve Zonguldak okullar tatil mi? 1 Ekim yarın okullar tatil mi? Imobile kaç gol oldu? 2024-25 Imobile kaç gol attı (GOL KRALLIĞI LİSTESİ)? Kepez Spor Futbol İskenderunspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kepez Spor Futbol İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Batman Petrol Spor Altay CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Batman Petrol Spor Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Anagold 24erzincanspor Sarıyer CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Anagold 24erzincanspor Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Isparta 32 Spor İnegölspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Isparta 32 Spor İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });