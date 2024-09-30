Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi Paneli Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" adlı Avrupa Birliği Ulusal Ajansı projesi kapsamında "Kent Vizyon Panelleri: Bayburt" paneli gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde Vali Mustafa Eldivan, bir şehri imar ederken neslin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı.

Nesil ihmal edildiği zaman ortaya farklı durumların çıktığını belirten Eldivan, "Yani ne kadar yol, tiyatro, parklar, kültür merkezleri yaparsanız yapın önemli olan onun değerini bilmesidir." dedi.

Eldivan, Bayburt gibi Anadolu şehirlerinin yetişmiş insan konusunda şansızlık yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yetişmiş insan maalesef yerinde durmuyor. Yani bu nüfusla alakalı değil. Örneğin Bayburt'ta okuyan ve güzel yerler kazanan hemşehrilerimiz İstanbul, Ankara olmak üzere ülkenin cazibe merkezi olan büyük şehirlere akın ediyorlar. Dolayısıyla üreten, vizyon sahibi neslin sayısını artırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Şehrin nüfusunun çok bir önemi yok, niteliğin daha çok önemi var. Bu tür toplantılar, akademik çalışmalar bence çok kıymetli ve faydalı. En azından yerelde bu işlere meraklı, okuyan, düşünen, üreten ve şehirle ilgili bir şekilde denklem kuran gençlerimizin, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın da ufkunu açmak açısından ben kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Belediye Başkanı Mete Memiş de yöneticiler olarak eğitimli bireylerin farkındalığı yüksek öğrenciler ve gençlerin sunacağı her türlü projenin belediyede yer bulacağını ve kente katkı sağlayacağını aktardı.

Genç gözüyle şehre bakarken bilinmesi gereken en önemli şeyin şehrin bir ahlakının olduğuna işaret eden Memiş, "Nasıl ki insanların ahlakı vardır, güzel huyları vardır, şehirlerin de ahlakı vardır. Şehrin ahlakı mimarisindedir. Bir şehrin mimarisi o şehre ait kimlik bilgilerini muhteva eder. Şehrimizi imar ediyorken insanımızı ihmal etmeyeceğiz. Şehrimizi imar ederken insanımızı ihmal edersek bir gün o insanlar gelir şehrimizi imha ederler." diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya da kent diplomasisi kavramının başta yerel yönetimler olmak üzere kent aktörlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimlerini, kentin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsadığını belirtti.

Kent diplomasisinin yerel kalkınmaya da önemli katkıları olacağına inandıklarını dile getiren Akkaya, "Bu amacın odağına gençleri koymak istiyoruz. Bu bağlamda projemizde kent diplomasisinin gençlerin kent hayatına katılımını ve kent hayatı üzerindeki rolünü kentteki gençlerin ve diğer aktörlerin görüş ve önerileriyle birlikte değerlendirmeyi öneren bir platformun hayata geçirilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından "Bayburt ve Kent Diplomasisi" isimli ilk panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu moderatörlüğünde yapıldı.

Panele, Prof. Dr. Hayriye Şengün, Dr. Nisa Erdem Karadeniz ve Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit Marmara Üniversitesi'nden konuşmacı olarak katıldı.

İkinci panelde ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Koleksiyon Yönetimi Şube Müdürü Serkan Gedük, Doç. Dr. Burcu Zeybek, Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı konuşma yaptı.