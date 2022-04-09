Gençlerin elinde yeşeren ata tohumları huzurevi bahçesinde meyve verecek

Düzce'de "Ata Tohumu Gençlerin Elinde Yeşeriyor" projesi kapsamında, gençlerin köylülerden toplayarak ektiği ata tohumlarından oluşan fideler huzurevi bahçesine ekilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı, "Ata tohumu seferberliği" kapsamında Düzce Gençlik Merkezinde görev yapan Kübra Günoğlu önderliğinde 3 yıl önce bir araya gelen gönüllü gençler, hazırlanan proje çerçevesinde köy ziyaretleri yaparak ata tohumları topladı.

Özellikle yaşlıları ziyaret ederek "bir ekip bin biçilen" tohumlarla buluşan 20 genç, unutulmaya yüz tutmuş 130'dan fazla çeşit tohum topladı.

Gençlerin tohumları kurdukları serada toprakla buluşturduğu projenin kapsamı bu yıl genişletildi.

Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında ata tohumlarından oluşan fideler, huzurevi bahçesine ekilerek meyve verecek.

Protokol kapsamında, aralarında sıcak ilişkiler kurulan gönüllü gençler ve huzurevi sakinleri toprağa dokunmanın keyfini yaşadı.

"Ecdadımızın tohumlarına sahip çıkacağız"

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, 3 yıllık proje kapsamında hem tohum sayısının hem de kalitenin arttığını söyledi.

Ata tohumlarının gençlerin elinde yeşerdiğini anlatan İnce, "Bu sene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle bir protokol gerçekleştirdik. Protokolün amacı, gençlerimizin enerjisi ve yaşlılarımızın tecrübesini harmanlayarak onlardan yararlanmak. Şu anda hep beraber fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Fidelerimizi büyüdüğünde inşallah Muharrem Sancaklı Huzurevimizin bahçesine ekeceğiz. Sonrasında ise meyvelerimizi almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İnce, Emine Erdoğan'ın başlattığı "Ata tohumu seferberliği" kapsamında hayata geçirilen projede büyük yol aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hanımefendinin önerileri sayesinde bu proje hayata geçti. Buradaki amacımız kendi tohumlarımıza sahip çıkmak. Kendi tohumlarımızın yıllara yayılan verimliliği var. Dışarıdan aldığımız tohumlar bir sonraki seneye gitmiyor ama ecdadımızın tohumları yıllara yayılıyor. Ecdadımızın tohumlarına sahip çıkacağız. Daha önceki etkinliklerimize nazaran gençlerimiz bu etkinliğimize daha fazla katılım sağladı, yaşlılarımıza bir ilgi var. Ata tohumlarını toprağa yerleştirirken yaşlarımız ve gençlerimiz arasında güzel, sıcak sohbetler oldu."

"Genç beyinlerle istişare yapmak inanılmaz"

Huzurevi sakini 71 yaşındaki Zeynep Göker de projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organik tarımın öneminden bahsetti.

Göker, toprakla uğraşmanın keyif verici olduğunu anlatarak, "Atalarımız 'Bir ekersin bin alırsın.' derdi. Toprak böyle bir şey. Yaşlıların da gençlerle birlikte olması, onları birkaç sene geriye götürüyor. Genç beyinlerle istişare yapmak inanılmaz. Yer içer doyarsın, gelir geçer ama şu muhabbet, gençlerle birliktelik mükemmel." ifadelerini kullandı.