Gençlerin Akım Haline Getirdiği 'Kızılay' Tabelası 4. Kez Yenilendi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde gençlerin asılarak fotoğraf çektirdiği 'Kızılay' yön tabelası, 4'üncü kez yenilendi.

Çankaya'da Kennedy Caddesi üzerinde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmak gençler arasında akım haline geldi. Tabela, daha önce çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de zarar verilmemesi için tabelanın bulunduğu direğin arkasına barfiks demiri monte etti. Ancak tabelaya asılarak fotoğraf çektirme akımı devam etti. 17 Kasım'da fotoğraf çektirmek için oluşan yoğunlukta yaşanan tartışmada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Belediye tarafından 3'üncü kez yenilenen tabelaya kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip, yerinden söküldü. Belediye ekipleri tabelayı 4'üncü kez yeniledi.

'SAMSUN'A MI GÖTÜRSEK DİYE DÜŞÜNDÜK'

Üniversite öğrencisi Arda Karatosun, Samsun'dan arkadaşıyla geldiğini söyleyerek, "19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyoruz. Samsun'dan sırf fotoğraf çekilmek için geldik. Sosyal medyada oldukça popüler olduğu için duyduk. Bir yandan Ankara'ya geldik, Anıtkabir'i ziyaret ettik sonra da buraya uğrayalım istedik. Çalınması yanlış bir şey. Sonuçta devletin malı. Ama bizim de aklımızdan geçmedi değil; 'acaba yurda mı götürsek, Samsun'a mı götürsek' diye düşündük. Meşhur diye, anısı olur diye kalsın dedik; ama götürmeyeceğiz. Öyle bir şey yapmayacağız tabii ki götüremeyiz" dedi.

'GERİ KALMAYALIM DEDİK'

Fehmi Can ise gelemeyen arkadaşının vesikalık fotoğrafını tabelaya astığını belirterek, "Ben zaten normalde Ankaralıyım, Samsun'a okumaya gitmiştim. Şu anda tekrar Ankara'ya geldim. Tabela meşhur olunca da ben de geleyim dedim. Herkesin çok ilgisi var buraya, biz de akıma katılalım geri kalmayalım dedik. Arkadaşımızın fotoğrafını da astık o gelemediği için, vesikalığını verdi, biz de oraya astık" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,