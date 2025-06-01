Gençlerin Aile Yılı Panosuna Zarar Vermesi Sonrası Bakanlıkla Görüşme

Gençlerin Aile Yılı Panosuna Zarar Vermesi Sonrası Bakanlıkla Görüşme
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle görüşerek Aile Yılı'nın önemini anlattı. Olay sonrası gençlerin hatalarını kabul ettikleri ve Bakanlığın önerisini kabul ederek engelli bakım merkezinde vakit geçirdikleri belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle görüşerek Aile Yılı'nın anlam ve mahiyetini anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Güvenpark'ta 20 Mayıs'ta gece saatlerinde 4 gencin Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar vermesiyle meydana gelen olay sonrası emniyetin yaptığı çalışmalarla, gençlerin kısa sürede tespit edilerek ifadelerinin alındığını anımsatıldı.

Panonun bir kamu malı olması sebebiyle savcılık tarafından resen "mala zarar verme suçundan" soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla olayda adı geçen gençlerle temasa geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kendilerini görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede, gençlere Aile Yılı'nın anlam ve mahiyeti, Bakanlığın görev alanları ve tüm dezavantajlı kesimlere 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışıldığı samimiyetle anlatıldı. Bu görüşmeler neticesinde gençlerin samimi bir şekilde hatalarını kabul ettikleri, yapılan bilgilendirmeyi dikkatle dinledikleri görüldü. Bu temasın ardından Bakanlık, olayla ilgili şikayetini geri çekti.

Gençlere ayrıca Bakanlığın engelli bakım merkezlerinden birinde kendilerini misafir etmek istenildiği teklif edildi. Bu öneriyi kabul eden gençler, 28 Mayıs'ta Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne giderek engelli bireylerle birlikte merkezin serasında vakit geçirdi, yapılan çalışmalara destek verdi."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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