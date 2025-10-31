Haberler

Gençlere Yüzde 40 İndirim ve Evlilik Kredisi Desteği

Gençlere Yüzde 40 İndirim ve Evlilik Kredisi Desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençler için 43 ulusal firmayla anlaşarak yüzde 40 indirim imkanını duyurdu. Ayrıca evlilik kredisi rakamlarının arttığını belirtti.

'YÜZDE 40 İNDİRİMLERDEN YARARLANMA İMKANI SAĞLADIK'

Ziyaretleri kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere destek için 43 ulusal firmayla anlaşma yapıp, yüzde 40 indirim sağlanacağını belirtti. Gençlere sağlanan kredilerin de artırıldığını belirten Göktaş, "Ocak ayı itibari ile rakamı da güncelledik. Bu kapsamda 18-25 arasında evlenen çiftlerimiz için bu rakamı 250 bin liraya çıkardık. 26-29 yaşlar arasındaki gençlerimize 200 bin liraya kadar imkan sağlıyoruz. Bununla da kalmadı. 43 ulusal firmayla anlaşma yaparak yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanma imkanı sağladık" dedi.

AK Parti il binası ziyaretini tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi.

EVLİLİK KREDİSİNDEN FAYDALANAN ÇİFTİN ŞAHİDİ OLDU

Açılışının ardından Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'ne gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden faydalanan Çiçek Derviş ile Furkan Maraş çiftinin nikah törenine katılarak, şahit oldu. Çifte evlilik cüzdanına veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Öncelikle çiftimizi tebrik ediyorum. Bugün gururlu günlerine bizler de şahitlik ettik. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Aile yolunda ilerliyorsunuz. Bizlere de özellikle aile ve gençlik fonu kapsamında başvuruda bulundunuz. Sizler gibi 50 bine yakın genç çiftimizi biz Türkiye'de evlendirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yiğithan HÜYÜK/Hüseyin SEZGİN/Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar liralık dev derbi

Bu derbinin değeri 22 milyar lira
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.