Gençlere Yüzde 40 İndirim ve Evlilik Kredisi Desteği

'YÜZDE 40 İNDİRİMLERDEN YARARLANMA İMKANI SAĞLADIK'

Ziyaretleri kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere destek için 43 ulusal firmayla anlaşma yapıp, yüzde 40 indirim sağlanacağını belirtti. Gençlere sağlanan kredilerin de artırıldığını belirten Göktaş, "Ocak ayı itibari ile rakamı da güncelledik. Bu kapsamda 18-25 arasında evlenen çiftlerimiz için bu rakamı 250 bin liraya çıkardık. 26-29 yaşlar arasındaki gençlerimize 200 bin liraya kadar imkan sağlıyoruz. Bununla da kalmadı. 43 ulusal firmayla anlaşma yaparak yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanma imkanı sağladık" dedi.

AK Parti il binası ziyaretini tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi.

EVLİLİK KREDİSİNDEN FAYDALANAN ÇİFTİN ŞAHİDİ OLDU

Açılışının ardından Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'ne gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden faydalanan Çiçek Derviş ile Furkan Maraş çiftinin nikah törenine katılarak, şahit oldu. Çifte evlilik cüzdanına veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Öncelikle çiftimizi tebrik ediyorum. Bugün gururlu günlerine bizler de şahitlik ettik. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Aile yolunda ilerliyorsunuz. Bizlere de özellikle aile ve gençlik fonu kapsamında başvuruda bulundunuz. Sizler gibi 50 bine yakın genç çiftimizi biz Türkiye'de evlendirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yiğithan HÜYÜK/Hüseyin SEZGİN/Bursa,