Üye Girişi
Haberler

Gençlerden Yardım Kampanyası: 11 Tekerlekli Sandalye İhtiyaç Sahibine Ulaştı

Gençlerden Yardım Kampanyası: 11 Tekerlekli Sandalye İhtiyaç Sahibine Ulaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyası, gençlerin topladığı bağışlarla ihtiyaç sahibi öğrencilere 11 tekerlekli sandalye ve kışlık kıyafet temin etti.

Kütahya'da bir araya gelen gençler, sosyal medya üzerinden başlattıkları yardım kampanyasıyla aldıkları 11 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti.

Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Emre Barlak ile sohbet eden arkadaşları, okuldaki öğrencilerin tekerlekli sandalye ihtiyacının olduğunu öğrenince sosyal medyadan yardım kampanyası başlatmaya karar verdi.

Sosyal medyadaki yardım çağrısına kısa sürede çok sayıda destek bulan arkadaşlar, gelen yardımlarla öğrenciler için 11 tekerlekli sandalye satın alarak Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne verdi.

Merkezin bahçesinde mangal etkinliği de yapan gençler, hazırladıkları yemekleri de öğrencilere ikram etti.

Yardım kampanyasına öncülük eden gençlerden Hüseyin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen arkadaşlarının okuldaki ihtiyacı anlatması üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Çok kısa sürede yardım toplandığını dile getiren Kasap, "11 tekerlekli sandalyeyi temin edip okulumuza getirdik. Hatta kampanyadan elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla da öğrencilerimize kışlık bere ve eldiven de aldık." dedi.

Öğretmen Emre Barlak da arkadaşlarına ve kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bu yapılan iyilik, ne ilk ne de son olacaktır. Arkadaş grubu olarak kendimizce bir çalışma yaptık. Güzel de bir sonuç aldık. Gerçekten insanlarımız çok duyarlı. Bir gün içerisinde tekerlekli sandalyeleri temin edecek tutarı elde ettik. Okul müdürümüz ile öğretmen arkadaşlarımızın da katkıları oldu. Güzel bir işe vesile olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Ahmet Hamdi Karamete de gönüllü gençler ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

Sosyal Medya Güncel Eğitim Yaşam Medya

CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı

Depremde eşini ve kızını kaybeden acılı anneye büyük vicdansızlık
İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker'e aylar sonra paylaşım yaptıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title