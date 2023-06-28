Gençlerden örnek davranış: Buldukları bir çanta dolusu altını polis merkezine teslim ettiler

- Altınların sahibi kadın, gençlere teşekkür edip para ödülü verdi

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs iIçesinde bayram alışverişi için köyden ilçe merkezine gelen iki genç arkadaş Abdulkerim Aydilek ve Ebubekir Ulu çarşı merkezinde yürürken bir çanta buldular. Çantayı açtıklarında içerisin de altın, bilezik, yüzük, kolye gibi piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası olduğunu gördü. İki arkadaş hemen çantayı alıp Polis merkezine gittiler. Polis memurlarının Kamera kayıtlarından yaptıkları inceleme sonucu Necibe Fırat isimli kadının aracına binerken çantayı düşürdüğü tespit edildi. Polis memurlarının yaptığı çalışma sonrasın da çanta sahibine ulaştırıldı. Polis karakoluna ailesi ile birlikte gelen genç bayan kaybettiği altınlarını görünce büyük mutluluk yaşadı. Takıları bulan iki genç delikanlıya kabul etmemelerine rağmen, kişi başı bin TL ödül verdi ve teşekkür etti.