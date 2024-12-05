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Gençlerden Dünya Gönüllüler Günü'nde Temizlik Etkinliği

Gençlerden Dünya Gönüllüler Günü'nde Temizlik Etkinliği
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde mezarlıkta temizlik yaparak çevre düzenlemesi gerçekleştirdi ve Kara Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla mezarlıkta temizlik yaptı.

Gençler, Milli Mücadele Dönemi'nde ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş'un Özerklik Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Mezarlıkta temizlik yapan gençler, çevreyi düzenledi.

Etkinlikte dualar edildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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