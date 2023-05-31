Gençlerden CHP'li belediyeye ilginç tepki: Göle dönen yolda balık tuttular

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağışa teslim olan yolda, belediyeye tepki gösteren gençler temsili balık tuttu. Yaşanan su baskınları sebebiyle birçok vatandaş mahsur kalmış ve göle dönen caddelerde çok sayıda otomobil yarıya kadar suya gömülmüştü. Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, belediyeye tepkisini ifade etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağışa teslim olan yolda, belediyeye tepki gösteren gençler temsili balık tuttu.

Çorlu ilçesinde dün öğleden sonra metrekareye 61 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşanmış, evlerin giriş katları da sular altında kalmıştı. Yaşanan su baskınları sebebiyle birçok vatandaş mahsur kalmış ve göle dönen caddelerde çok sayıda otomobil yarıya kadar suya gömülmüştü.

Özellikle Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Ziya Bey Caddesi bölgesinde taşıtlar ilerlemekte güçlük çekti. Rögar kapağına takılan bir araba ise takla atmaktan son anda kurtuldu.

Yağışın dinmesiyle göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu. Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, belediyeye tepkisini ifade etti. - TEKİRDAĞ