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Gençlerde sosyal medya bağımlılığı tehlikesi

AA - Sinan Özmüş - Güncel
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Gençlerde sosyal medya bağımlılığı tehlikesi

Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen "Davranışsal Bağımlılıklar" seminerinde sosyal medya bağımlılığı konusuna dikkat çekildi.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen "Davranışsal Bağımlılıklar" seminerinde sosyal medya bağımlılığı konusuna dikkat çekildi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi psikologu Ayça Güven Yaman, üniversite öğrenimini kapsayan yaş döneminin, duygusal dalgalanmaların yoğun olduğu, arkadaşlıkların ve sosyal çevrenin önemli olduğu ve kimlik bunalımının ortaya çıktığı bir dönem olduğunu vurguladı.

Bu durumun sosyal medya kullanımına zemin oluşturduğunu vurgulayan Yaman, aşırı kullanımın fiziksel ve ruhsal sorunlar oluşturarak öğrencilerin yaşamlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Ayça Güven Yaman, sosyal medya bağımlılığının önüne geçmek için kontrollü kullanılması, aşamalı olarak kullanım süresinin azaltılması, farklı boş zaman etkinliklerine yönelim ve profesyonel destek alınması önerilerinde bulundu.

Seminere öğretim elemanları, öğrenciler katıldı.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Üniversite, Kumluca, Akdeniz, Medya, Güncel, Haberler

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