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Gençlerde artık mest giyiyor

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Mest, özellikle yaşlılar tarafından giyilmesiyle bilinen bir ayakkabı türüdür. Ancak son yıllarda öğrenciler ve gençler arasında da popülerlik kazanmıştır. Denizli'de ayakkabı satışı yapan Mevlüde Başıçavuş, özellikle soğuk havalarda öğrenciler ve gençlerin mest tercih ettiğini belirtti. Ayrıca, ayakkabı tamiratının da rağbet gördüğünü söyledi. Mest satışlarında ise özellikle gençler arasında büyük bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

Gençlerde artık mest giyiyor

DENİZLİ - Özellikle yaşlılar tarafından giyilmesi ile bilenen ve ayakları sıcak tutan "mest" son yıllarda özellikle hem öğrenciler hem de gençler tarafından da büyük ilgili görüyor. Kıbrısşehitler Caddesi'ne ayakkabı satışı yapan Mevlüde Başıçavuş "Mesti hep yaşlılar giyer diye bilir ama artık soğuk havalarda özellikle öğrenciler ve çalışan gençler kullanıyor" dedi.

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Kıbrısşehitler Caddesi'nde ayakkabı satışı ve tamiratı yapan kadın esnaf Mevlüde Başıçavuş'u ziyaret eden Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç ve Denetim ve Bilgilendirme Birimi yetkilileri esnafın öneri, istek ve şikayetlerini de dinleyeme devam ediyor.

Kıbrısşehitler Caddesi'nde, vefat eden eşinin ardından işin başına geçen ve ayakkabı satışına ve aynı zamanda tamiratını da yapan Mevlüde Başıçavuş son yıllarda artık insanların çok ayakkabı almadığını ve tamirata yöneldiğine dikkat çekerek "Artan maliyetler ve zamlardan dolayı ayakkabıda da alım gücü düştü, ihtiyaç dışı ayakkabılar yerine elindeki ayakkabıları tamiratları rağbet görüyor. Ayakkabıların tamiratını da yapıyoruz" dedi.

Gençler Mest Giyiyor

Son yıllarda ise en dikkat çeken ürün olarak mest satışlarında artış olduğuna dikkat çeken Mevlüde Başıçavuş. "Genellikler yaşlılarımızın giydiği mest çorabında son yıllarda büyük artış var. Özellikle soğuk illere giden öğrencilerimiz alıyor, dışarda çalışan gençler alıyor. Mest yaşlı çorabı olmadan çıktı ve gençlerimizin de kullanması dikkat çekici. Ayakkabı su alsa bile mestten dolayı ayaklar ıslanmıyor" dedi.

Mevlüde Başıçavuş ayrıca özel siparişlerde aldığına dikkat çekerek "Özellikle anaokullarımız için sınıfta giyilen patik, okul müsabakaları için kostüm ayakkabıları, pisi pisi tarzı ayakkabı siparişleri ile de hizmet veriyoruz" dedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, Denetim ve Bilgilendirme birimimiz ile her zaman esnafımızın yanındayız. Yasal düzenlemeleri, son çıkan kanunları, hibeleri destekleri esnaflarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Girişimci, kendini geliştirmek isteyen, kabuğunu kırmak isteyen esnafımıza da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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