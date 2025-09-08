Gençlerbirliği Yönetimi Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre ziyarette takımla ilgili bilgilendirme yapılarak, başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi Gençlerbirliği için destek istendi.

Türk futbolu ve Ankara sporuna dair sohbetin yapıldığı ziyarette Sungur, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu "06" numaralı formayı takdim etti.