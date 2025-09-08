Haberler

Gençlerbirliği Yönetimi Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Yönetimi Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kulüp hakkında bilgi verdi ve destek talep etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre ziyarette takımla ilgili bilgilendirme yapılarak, başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi Gençlerbirliği için destek istendi.

Türk futbolu ve Ankara sporuna dair sohbetin yapıldığı ziyarette Sungur, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu "06" numaralı formayı takdim etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil

Gürsel Tekin, CHP il binasında! Sözleri kalabalığı daha da kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.