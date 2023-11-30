Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi

ANKARA - Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği Spor Lisesi açılışı Ankara'da bulunan İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlerbirliği Kulübü arasında iş birliği protokolü de imzalandı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. İmzalanacak protokol öncesi konuşan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nin 100 yıl önce kurulduğunu ve kuruluş hikayesini anlatarak, şunları söyledi:

"Gençlerbirliği Spor Kulübü bir futbol fabrikasıdır. Gençlerbirliği yetiştirdiği yüzlerce futbolcu ile Türk futboluna, milli takımımıza sayısız futbolcu kazandırmıştır. Türkiye'de futbol alt yapısı denince ilk akla gelen kulüp, Gençlerbirliği Spor Kulübüdür. Her zaman ilkleri yapan Gençlerbirliği olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında sürekli değişen modern futbolun tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik, kültürel, sosyal teknoloji alanında en yüksek çevrede sporcu yetişme hedeflerini bir yenisini daha ekledik. Türkiye'de ilk futbol takımı temalı okulunu açıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırlanan protokol bugün sayın Milli Eğitim Bakanı Tekin ile imzalayacağız. Okulumuz 25 öğrencisiyle 2023-2024 eğitim yılına başladı. Okulumuzda eğitim öğretim hizmetlerinin verileceği 4 derslik, 1 kütüphane, 8 idareci öğretmen odaları, 1 adet aynalı spor salonu, bir adet sentetik nizami ölçülerde sahanın yanı sıra kel ocağı, kantin, yemekhane ve en önemlisi 28 öğrenciye yatakhane hizmeti verecek şekilde hazırlanmıştır."

"Tematik liselerin katkı vereceğini düşünüyoruz"

Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin bir örneği olan ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından hayata geçirilen Voleybol Lisesi'nin Milli Eğitim Bakanı Tekin'in müsteşarlığı döneminde hayata geçirildiğini hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Böylesine güzel bir fikri Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber oluşturması bizim açımızdan çok önemli. Tabii Bakanımızın da geçmiş dönemde müsteşarlığı zamanında da bu spor liselerinin fikri çerçevesinde yaptığı önemli yatırımlar var. Bunların sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Voleybol Lisesi çerçevesinde de hemen yakınınızda Voleybol Federasyonu ile yürütülen bir proje vardı. Bu proje başarılı bir süreç geçirdi ve oradan yetişen pek çok sporcu hem milli takımlarda pek çok alanda başarılı sonuçlar elde etti. Bu süreci beraber yine kendisiyle bu dönemde tekrar ele alıp bu konular üzerinde çalışıyoruz. Biz tematik liselerin katkı vereceğini düşünüyoruz. Çünkü sporda bir tartışma var. Sporcular, okul ve spor arasında bir süreçte kalıyor. Bu süreçte de özellikle liselerin önemli rol alacağını düşünüyoruz. Buradan da çok önemli sporcular yetişeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni sporcuların, yeni Arda Gülerlerin buradan yetişeceğine inanıyorum"

Gençlerbirliği'nin 100 yıllık bir çınar olduğunu ve Türk futboluna ve sporuna büyük hizmetler verdiğini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Gençlerbirliği altyapısından yetiştiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sporcuların, yeni Arda Gülerlerin buradan yetişeceğine inanıyorum. Doğru bir konsept. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda bizde ortak çalışıyoruz. Onların bu sürecinde ve bizde bir ortak olarak yer alıyoruz. Türk spor önemli süreçlerden geçiyor. Malumunuz A milli futbol takımımız grubunda ilk defa lider olarak futbol şampiyonasına, Almanya'ya gidecek. Onun yanında İtalya ile 2032 Avrupa Futbol şampiyonasını organize edecek. Bunların hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Türk sporunda son 22, 23 yılda spora yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleşiyor. Söz konusu şu anda 38 tane stadyum tamamlandı. Envanterimize göre, Türkiye, dünyanın ve Avrupa'nın en modern statlarına sahip. Yapılan organizasyonlarda da bunu görüyoruz. Spor salonları, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok yatırım var. Spor tesis açısından da çok önemli bir süreci yaşamakta ülkemiz. Tabii sonuçlarını da hep birlikte almaya devam ediyoruz. Özellikle sporcularımızın uluslararası alanda kazandığı madalyalar artışı söz konusu. Ben inanıyorum ki bu yüzyıllık çınar Türk sporuna hizmeti devam edecek, yine yeniden Süper Lig'e dönecek. Onu da bu sene ki kadrosundan hissediyoruz. Biraz evvel hoca ile sohbet ettik. Böylesine önemli bir kulübün geçmişte altyapıya yaptığı yatırımları biliyoruz. Bu spor lisesi ile bunu daha güçlendirecek. Biz de destekliyoruz."

"Bu okulları yaygınlaştıracağız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sportif başarı, sportif tesisleşme ve sporcu yetiştirilmesi konusunda hassas olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu konuda bizleri sürekli yönlendiriyor. Cumhurbaşkanımız bu konuda yapacağımız her adımda arkamızda duracak. Kamuoyunda çok magazinleştirilen bir kavramı proje okul kavramını Türk eğitim literatürüne kazandırdık. Çok farklı eleştirildi ama proje okul dediğimiz okulların bugün açılışını yapacağımız lise açılışının başlangıç olması itibariyle bunu yaptık. Bugün yapacağımız protokol de bunun bir parçası. Biz bu okulları yaygınlaştıracağız. Diğer bakanlıklarımızla iş birliği halinde, başka federasyonlarla da yapacağız. Benzeri projeleri güzel sanatlar alanında da yürüteceğiz."

Konuşmaların ardından Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Bakan Tekin ve Bakan Bak'a Gençlerbirliği forması hediye edildi. Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin açılış kurdelesini bakanlar Bak ve Tekin ile Akdaş birlikte kesti.