Gençlerbirliği Başkanı Kaya: Başkan Olarak Gelirsek, 400 Milyona Yakın Şahsi ya da Şirketlerinden Bağış Olarak Kulübe Girecek

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesinde kulübün 1 milyar TL'nin üzerindeki borcuna dikkati çekerek, yeni ve eski yönetimdeki arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 400 milyon TL'lik bağış taahhüdü aldıklarını duyurdu. Başkan Kaya, yeniden seçilmesi halinde bu taahhüt edilen miktarın kulübe şahsi ya da şirketlerden bağış olarak gireceğini belirtti. Ayrıca, futbolcu maaşlarında kısa bir bekleme yaşanacağını ancak herhangi bir antrenmana çıkmama sorunu olmadığını ifade etti. Kaya, "500 milyon TL getireceğini taahhüt eden olursa adaylıktan çekilirim" diyerek mali tabloya ilişkin kararlılığını vurguladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, Asbaşkan ve Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı ve Teknik Direktör Volkan Demirel gazetecilerle bir araya geldi. İlhan Cavcav tesislerinde yapılan basın toplantısında Başkan Mehmet Kaya gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Takıma yapılacak transfelere ve projelere ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Başkan Kaya şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız 2 tane arsamız var. Transfer olarak ise, hocanın isteği doğrultusunda üç kesin, belki artı bir olmak üzere toplam dört oyuncu alınacak. Ara dönemde bir iki oyuncuyla da yollarımızı ayırabiliriz. İsim vermeyeyim ama mevki olarak bir forvete ihtiyacımız var. Hocamızın da belirttiği gibi, takım biraz sola yatık, sola çok yatırım yapılmış. Sağ tarafta ise ortası 6-8 numara bölgelerinde takviye düşünüyoruz."

"İlk yarıyı 17-18 puanla tamamlarız diye düşünüyorum"

"Gençlerbirliği ligde nereyi hedefliyor" sorusunu yanıtlayan Başkan Kaya şöyle konuştu:

"Başakşehir maçından önce kişisel bir düşüncem vardı; ilk yarıda 9 puan alırsak iyi olacağını düşünüyordum ve hala aynı fikirdeyim. Kalan maçlarda 6 puan alırsak ki önümüzde alabileceğimiz ve bize 3 değil 6 puan yazabilecek maçlar var. İlk yarıyı 17-18 puanla tamamlarız diye düşünüyorum."

"Bizde herhangi bir sıkıntı yok ve antrenmana çıkmama olayı da yaşanmıyor"

Kulubün mali durumunu değerlendiren Kaya şunları söyledi:

"Futbolcuların maaşla ilgili bir sıkıntısı ya da bu yüzden antrenmana çıkmama gibi bir durumu söz konusu değil. Antrenmana çıkmamaları, ufak tefek sakatlıklar, adale problemleri ya da fiziksel yorgunluktan kaynaklanıyor. Hepsine sorabilirsiniz; kaybeden takıma bile prim ödeyen bir başkanları var. Dün itibarıyla kendileriyle de paylaştım ki önümüzde bir seçim var ve bu maaş konusunu 10 gün süreyle beklemeleri gerekecek. Türkiye'de birçok kulüpte 1-2 aylık gecikmeler yaşanıyor. Bizde herhangi bir sıkıntı yok ve antrenmana çıkmama olayı da yaşanmıyor."

"Altyapıdaki ekibi değiştirdik"

Gençlerbirliği'nin altyapı projesi olduğunu kaydeden Kaya konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Öncelikle altyapıdaki ekibi değiştirdik, çünkü bizim istediğimiz yönlendirmeleri yapan bir ekip değildi. Rahmetli Cavcav'ın yaptığı gibi, altyapıdan çocuklar yetiştirip bir iki tanesini kendi takımımızda değerlendirmek ya da satarak kulübe gelir sağlamak istiyoruz. Cavcav'ı rol model olarak benimseyip onun yaptığının bir kısmını bile başarabilirsek, bu kaosun içinde büyük bir başarı olacaktır."

Teknik Direktör Volkan Demirel ise, "Şu an 10 oyuncu bizimle beraber antrenmana çıkıyor. İsim vermeyeceğim ama 2-3 tanesinden çok ümitliyiz ve devre arasından sonra onlara forma şansı vermeye çalışacağız" dedi.

Bahis soruşturmalarına ilişkin konuşan Kaya, "Kulübümüzde bahis oynayan çıkmadığı gibi, bundan sonra da çıkmaz" derken teknik hoca Demirel ise, "Futbolun doğasına aykırı olan her şey ceza alır. Futbol, sahada belirlenen doğal bir oyundur ve skoruna etki yaratan her şeyden uzak durulmalıdır" açıklamasında bulundu.

"İhtiyacımız olan bölgelere iki, hatta yapabilirsek üçüncü bir adamla transferi kapatmayı hedefliyoruz"

Transferlere ilişkin konuşan Demirel, "İhtiyacımız olan bölgelere iki, hatta yapabilirsek üçüncü bir adamla transferi kapatmayı hedefliyoruz. Her mevki için iki üç opsiyonumuz var. Transfer zor bir süreçtir, biraz uğraşacağız, konuşacağız ve görüşeceğiz. Türk oyuncu almak isteriz ama önceliğimiz iki tane iyi yabancıyı belli mevkileri almak" dedi.

"Duruşumuzla, küfürsüz, kıyametsiz bir taraftar grubuyla bunu tüm Türkiye'ye göstermeliyiz"

Ankara kamuoyuna seslenen Demirel şunları ifade etti:

"Göztepe, Başakşehir maçında taraftarlar bazında çok güzel bir atmosferle karşılaştık, yaklaşık 12 bin seyircimiz vardı. Gençlerbirliği taraftarının ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Kocaelispor'u yenersek, dönüşte tüm Ankara'yı Eryaman'a davet etmek istiyorum. Bunu, o maçtan önce de yaparız ama stadı doldurarak Gençlerbirliği'nin ateşini herkese göstermemiz lazım. Duruşumuzla, küfürsüz, kıyametsiz bir taraftar grubuyla bunu tüm Türkiye'ye göstermeliyiz. İnşallah her hafta üstüne koya koya daha dolduracağız. Asıl hedefimiz, Başkanın da hedefi olan 19 Mayıs'ta tüm Ankara'yı Gençlerbirliği olarak ayağa kaldırarak yolumuza devam etmek."

"400 milyon TL bağış olarak kulübe girecek"

Kulubün borçlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Kaya şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 milyar üzerinde bir borcu var. Seçim öncesinde, yeni ve eski arkadaşlarımızla yaptığımız bir toplantıda, yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla taahhütleriyle almış bulunuyoruz. Eğer 6 Aralık'taki seçimde tekrar başkan olarak gelirsek, yönetimden gelen bu rakamla 400 milyona yakın şahsi ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Herhangi biri 500 milyon getireceğini taahhüt etsin, ben adaylıktan çekilirim"

"Amacımız önümüzdeki maç"

Demirel, "Ligi nerede bitirmeyi planlıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gelecek ile alakalı çok konuşmak istemiyorum. Önce şu iki-üç maçı halledelim. Ondan sonra Trabzon maçından sonra hedeflediğim bir puan var. Ona ulaşırsak eğer ondan sonrasını sizinle konuşurum. Ama şu an hakikaten şu iki-üç maçı görmem lazım. Şu an amacımız önümüzdeki maç. İlk önce bir Kocaeli'ni geçelim, ondan sonra sırasıyla hepsine hedef koyacağız."