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Gençler ve Yaşlılar Arasında Tecrübe Paylaşımı

Gençler ve Yaşlılar Arasında Tecrübe Paylaşımı
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Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen 'Tecrübeye Kulak Ver Projesi' ile genç kız öğrenciler, 76 yaşındaki Samiye Koçer ile bir araya gelerek yaşlıların deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldular. Proje, gençlerin farklı bakış açıları kazanmasını amaçlıyor.

Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Tecrübeye Kulak Ver Projesi" kapsamında genç kız öğrencilerle 76 yaşındaki Samiye Koçer, bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile gençlerin, yaşlıların deneyim ve bilgeliğinden faydalanması hedefleniyor.

Yurt müdürü Murat Duzcu, yaptığı açıklamada, proje ile gençlerin hayat deneyimi olan kişilerle bir araya gelerek farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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