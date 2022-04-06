Gençler Türkiye'de "Diploma Hakkı" Talep Ediyor
DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Türk üniversite öğrencileri, savaş sona erse dahi geri dönmek istemediklerini belirterek, kendilerine sınavsız şekilde sadece bir yıllığına eğitim olanağı yerine eğitimlerini Tükiye'de tamamlama hakkı sağlanmasını istedi.
Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Türk üniversite öğrencileri, savaş sona erse dahi geri dönmek istemediklerini belirterek, kendilerine sınavsız şekilde sadece bir yıllığına eğitim olanağı yerine eğitimlerini Tükiye'de tamamlama hakkı sağlanmasını istedi
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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