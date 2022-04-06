Gençler Türkiye'de "Diploma Hakkı" Talep Ediyor

Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Türk üniversite öğrencileri, savaş sona erse dahi geri dönmek istemediklerini belirterek, kendilerine sınavsız şekilde sadece bir yıllığına eğitim olanağı yerine eğitimlerini Tükiye'de tamamlama hakkı sağlanmasını istedi

DailyMotion.com / Güncel