Tarih Vakfının "Gençler Tarih Yazıyor" projesi başvuruları başladı

Tarih Vakfı tarafından düzenlenen "Gençler Tarih Yazıyor" projesinin başvuruları alınmaya başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, akademisyenler ve gönüllü lise öğretmenlerinin de katılımlarıyla yürütülecek bir öğrenci atölyesi ve final etkinliğinden oluşan projeye, 6 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Proje, gençlerin kişisel hikayeler üzerinden eleştirel bir tarih bilinci geliştirmesini amaçlıyor. Bireylerin yaşamlarından ve deneyimlerinden yola çıkarak tarih yazmayı teşvik eden etkinliğin teması "Aile Tarihimi Yazıyorum" olarak belirlendi.

Lise öğrencilerinin proje kapsamında anı, günlük, fotoğraf, mektup gibi aileye ait kültür nesneleri ve sözlü tarih kayıtlarından yararlanması bekleniyor.

Eleştirel okuryazarlık ve biyografik yaklaşımlar ele alınırken, görsel malzeme kullanımı ve sözlü tarih yöntemleri 21 Şubat'ta gerçekleşecek öğrenci atölyesinde değerlendirilecek. Atölye sonrası öğrenciler, projelerinin ilk taslaklarını danışma kuruluna sunarak geri bildirimlere göre çalışmalarını geliştirme fırsatı edinecek. Tamamlanmış metinler 11 Mayıs'ta teslim edilerek vakfın seçici kurulunun değerlendirmesine tabi tutulacak.

Öğrencilerin projelerini sunduğu final etkinliğinde, en başarılı 3 proje 13 Haziran'daki törende ödüllerine kavuşacak.

Proje sonunda raporlar ve dereceye giren projeler, Toplumsal Tarih Dergisi'nde okurlarla buluşacak.

Katılımcı öğrenci ve öğretmenlere de uluslararası geçerliliğe sahip katılım belgesi verilecek.