Gençler Su Tasarrufu İçin Keban Barajı'nda Buluştu

Tasarruf ettiğin su geleceğindir. Geç olmadan eyleme geç!" Erasmus+ Gençlik katılımı projesi faaliyetleri kapsamında Keban Barajı gezisi düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesinin yürütücülüğünde, Mardin Valiliği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinin paydaşı olduğu "Tasarruf Ettiğin Su Geleceğindir. Geç Olmadan Eyleme Geç" adlı Gençlik Katılım projesi kapsamında öğrenciler için Keban Baraj Gölü'nde gezi düzenlendi.

Proje, gençleri su tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi, Gençleri "Su ve Çevre Elçileri" olarak topluma kazandırmayı ve su yönetimi politikalarına aktif katılımlarını sağlamayı amaç ediniyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hanife Yeşilyurt "Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz Keban Barajı gezisinde, katılımcılar Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından biri olan baraj hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Suyun gücünü ve önemini yerinde gözlemlemek, farkındalığımızı artırdı." dedi.