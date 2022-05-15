'Gençler, sosyal medyadan sosyal meydana iniyor' etkinliği Bağcılar'da yapıldı - Haberler

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesinin İstanbul ayağı Bağcılar'da yapıldı. Sporun, kültürün ve eğlencenin bir arada olduğu etkinlikte 7'den 70'e birçok kişi keyifli bir gün geçirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul'un dört bir yanından aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla katıldı. Meydana kurulan platformda masa tenisinden mini golf oyununa satrançtan dövüş sporlarına, ebru sanatından resim yapmaya kadar 20 ayrı sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yer aldı. Cep telefonlarını ellerinden bırakarak yüz yüze sosyalleşme imkanı bulan olan gençler, eğlenceli ve yararlı zaman geçirdi.

"SOSYAL MEDYAYI DİKKATLİ KULLANIN"

Demirören Haber Ajansı / Güncel