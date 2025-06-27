Gençler Patenle İETT Otobüsüne Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Gençler Patenle İETT Otobüsüne Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı
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Kartal Köprüsü'nde iki genç, seyir halindeki bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. Bu anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KARTAL Köprüsü'nde seyir halinde olan İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 2 genç tehlikeye davetiye çıkardı.İki genç trafikte hem kendi canlarını hiçe saydı hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Patenli 2 genç uzun süre seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Gençler orta şeritte ilerleyen otobüsün arkasına tutunarak ilerledikleri sırada yan şeritteki kamyon ve otobüse de aldırış etmedi. Otobüsün sağ şeride geçip durakta durmasıyla patenli gençler araçtan hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar aynı yönde seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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