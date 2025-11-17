Haberler

Gençler, Parkta Temizlik Yaparak Cezadan Kurtulmaya Çalıştı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta çevreyi kirleten 8 genç, zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek temizlik yapmaları sağlandı ve idari para cezası uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde parkta çitledikleri çekirdeğin kabukları ile yedikleri yiyeceklerin paketlerini yere atan 8 genç, süpürge ve küreklerle kirlettikleri yeri temizledi.

İlçe Merkez Park Heykel önünde sohbet edip, çekirdek çitleyen 8 gencin, kabukları yere attığı belediye kameralarından tespit edilince anonsla bilgi verilen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Sahada görevli zabıta ekipleri, bölgeye gelerek çevre kirliliğine sebebiyet veren gençleri tespit etti. Çekirdek kabukları ile yedikleri yiyeceklerin paketlerini yere atan, meşrubat şişelerini de bank üzerinde bırakan gruba, belediye temizlik personelinin elindeki süpürge ve kürek verilerek kirlettikleri yer temizletildi. O anlar, kameraya yansırken; 8 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
