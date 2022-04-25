Gençler İklim Değişikliğinden Endişeli

Birleşmiş Milletler'in son dönemde yayınladığı bir rapora göre iklim değişikliği eğer hükümetler yakında harekete geçmezse daha önce görülmemiş bir şekilde hızlanacak. Artık çok mu geç? Acil bir şeyler yapılamaz mı? VOA, dünyanın kaderinden endişeli bir dizi gençle konuştu

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