Gençler İklim Değişikliğinden Endişeli - Haberler

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Gençler İklim Değişikliğinden Endişeli

DailyMotion.com - Güncel
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Birleşmiş Milletler'in son dönemde yayınladığı bir rapora göre iklim değişikliği eğer hükümetler yakında harekete geçmezse daha önce görülmemiş bir şekilde hızlanacak.

Birleşmiş Milletler'in son dönemde yayınladığı bir rapora göre iklim değişikliği eğer hükümetler yakında harekete geçmezse daha önce görülmemiş bir şekilde hızlanacak. Artık çok mu geç? Acil bir şeyler yapılamaz mı? VOA, dünyanın kaderinden endişeli bir dizi gençle konuştu

DailyMotion.com / Güncel

Birleşmiş Milletler, 112, Güncel, Haberler

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