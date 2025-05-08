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Gençler İhtiyaç Sahiplerine 10 Milyon Porsiyon Yemek Ulaştırdı

Gençler İhtiyaç Sahiplerine 10 Milyon Porsiyon Yemek Ulaştırdı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Komşum Gönüllülük Hareketi' projesi kapsamında üniversite öğrencileri, yurt yemekhanelerinde tüketilmeyen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak israfı önlüyor. Proje, 7 yılda 10 milyondan fazla porsiyon yemeğin dağıtılmasını sağladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, "Komşum Gönüllülük Hareketi" projesiyle yurt yemekhanelerinde tüketilmeyen yemekleri mobil uygulama üzerinden talep eden kişilere ulaştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 7 yıldır uygulanan projeyle 10 milyon 178 bin porsiyon yemeğin gönüllü gençler aracılığıyla kişilere ulaştırıldığını belirterek, "Gençlerimiz israfı önlüyor, iyiliği paylaşıyor. Böylelikle sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen, "Komşum Gönüllülük Hareketi" kapsamında öğrenciler, tüketilmeyen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak hem israfı önlüyor hem de sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor.

2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanan projeyle, yurtlarda tüketilmeyen yemekler, hijyen koşulları gözetilerek paketleniyor ve mobil uygulama üzerinden talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine gönüllü öğrenciler aracılığıyla ulaştırılıyor.

25 BİN GÖNÜLLÜ GENÇ, 10 MİLYON ÖĞÜNÜ KOMŞULARINA ULAŞTIRDI

Türkiye genelinde 499 yurtta hayata geçirilen projeye 24 bin 670 öğrenci gönüllü olarak katılırken, 3 bin 720 vatandaş bu hizmetten faydalandı.

Projenin yürütüldüğü günden bugüne kadar sistem üzerinden 10 milyon 178 bin 240 porsiyon yemek, gönüllüler aracılığıyla israf olmaktan kurtarılıp yemek talebinde bulunan kişilere ulaştırıldı.

"Komşum Gönüllülük Hareketi" öğrencilerin sadece gönüllü olarak yemek ulaştırmalarını değil, aynı zamanda sürecin yürütme ve yönetim aşamalarında aktif rol almalarını da hedefliyor. Böylece gençlerin sosyal sorumluluk bilinci artarken, topluma fayda sağlayacak uygulamalarda doğrudan yer almaları sağlanıyor.

Genç gönüllüler, "Komşum" mobil uygulaması üzerinden yürütülen proje kapsamında yemekleri elektrikli motosiklet, bisiklet ya da yaya olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Proje; gönüllüler, komşular ve gönüllü sorumluları tarafından kullanılan komsum.gsb.gov.tr web sitesi üzerinden ve şuan sadece gönüllüler tarafından kullanılan KOMŞUM mobil uygulaması üzerinden yürütülüyor. Projenin yazılımsal olarak geliştirilerek özel sektörde de faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

BAKAN BAK: GENÇLERİMİZ İSRAFI ÖNLÜYOR, İYİLİĞİ PAYLAŞIYOR

2019 yılından bugüne yaygınlaşarak devam eden 'Komşum Gönüllülük Hareketi'ne dair değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz israfı önlüyor, iyiliği paylaşıyor. Türkiye genelinde 'Komşum Gönüllülük Hareketi' ile 10 milyon 178 bin 240 porsiyon yemek, gönüllü gençler aracılığıyla talepte bulunan kişilere ulaştırıldı. Bu projeyle hem toplumdaki gönüllülük kültürü güçleniyor hem de yurtlarımızın sadece bir barınma yerinden ibaret olmadığını, topluma katkı sağlama misyonunu da somut bir şekilde yerine getirdiğini görüyoruz. Bakanlık olarak gençlerimizin toplumla bağ kurmasına teşvikte bunuyor, sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz. Projeye katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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