Gençler İçin Sanal İstihdam Fuarı Düzenleniyor

Gençler İçin Sanal İstihdam Fuarı Düzenleniyor
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NEET ve gençlere yönelik sanal istihdam fuarının 25-26 Eylül'de gerçekleşeceğini duyurdu. Fuar, 44 ilden yaklaşık 500 firmanın katılımıyla gençlere iş başvurusu yapma ve çevrim içi seminerlerle bilgi edinme fırsatı sunacak.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25-26 Eylül'de NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) ve gençlere yönelik sanal istihdam fuarı düzenleyeceklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi NEET ve Gençlere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı'mıza bekliyoruz. 25-26 Eylül'de gerçekleşecek fuarımıza 44 ilden yaklaşık 500 firma katılacak. Gençlerimiz; firma yetkilileriyle doğrudan görüşme yapabilecek, öz geçmişlerini paylaşarak iş başvurusu gerçekleştirebilecek ve çevrim içi seminerlerle çeşitli sektörlere dair önemli bilgiler edinebilecekler. Eğitim ve iş gücü arasındaki boşluğu doldurmak, istihdama erişimi kolaylaştırmak için büyük bir fırsat" dedi.

Işıkhan ayrıca, fuara katılımın 'http://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' internet adresinden gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
