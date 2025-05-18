Eskişehir'de "Uçan Gençlik Etkinliği" ile öğrenciler helikopter deneyimi yaşadı

Eskişehir'de 'Uçan Gençlik Etkinliği' ile öğrenciler helikopter deneyimi yaşadı
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Eskişehir'de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde, gençler helikopterle uçuş deneyimi yaşadı. Yaklaşık 100 öğrenci, deneyimli pilotlar eşliğinde ücretsiz uçuş yaptı ve uçuş sertifikaları aldı.

Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler, deneyimli pilotlar eşliğinde helikopterle uçtu.
Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki "Uçan Gençlik Etkinliği" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlik kapsamında Sivrihisar ve Ankara'daki okullarda öğrenim gören ve yaşları 14 ila 18 arasında değişen yaklaşık 100 öğrenci, merkeze ait helikopterle deneyimli pilotlar eşliğinde ücretsiz uçuş heyecanı yaşadı.
Helikoptere binen genç katılımcılara kulüp tarafından uçuş sertifikaları verildi.
Etkinlikte atlayış gerçekleştiren "Deli anlılar" paraşüt ekibi daha sonra gençlerle söyleşide bir araya geldi.
Tesislerde yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni de gezen öğrenciler, "Tecnam P92" uçağı için düzenlenen söyleşiyi de ilgiliyle takip etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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