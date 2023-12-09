Gençler Dijital Oyunlarda Kötü Niyetli Ses Dosyalarına Maruz Kalıyor

AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman, gençlerin dijital oyunlarda kötü niyetli kişiler tarafından eklenen ses dosyalarına maruz kaldığını ve bu durumun uyuşturucu maddelerin etkilerine benzer sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ayrıca, hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre, evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı artış gösterdi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman, gençlerin, dijital oyunların içerisine kötü niyetli kişiler tarafından eklenen ses dosyalarına maruz kaldığını belirterek, "Bu da uyuşturucu maddelerin verdiği haz, keyif ve benzeri etkilere neden oluyor" dedi.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2023'te evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı geçen yıla göre 1,4 puan artarak yüzde 95,5 oldu. İnternet kullanan bireylerin oranı ise yüzde 87,1'e ulaştı. İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022'de yüzde 85 iken 2023'te yüzde 87,1 oldu. Araştırma sonuçlarına göre, internet kullanım oranı 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013'te yüzde 50,8 iken 2021'de yüzde 82,7 oldu.

'BİR SÜRE SONRA BAĞIMLILIĞA YOL AÇIYOR'

AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman, çocukların sosyal medya kullanımı konusunda ebeveynleri uyararak, "Dijital uyuşturucular, kimyasal maddelerde olduğu gibi beyne aynı etkiyi yapan, aynı bölgeyi uyaran ritmik ve arka arkaya devam eden düzenli ve vızıltı şeklindeki müzik türleri aslında. Belli başlı dijital oyunlar içerisinde, sosyal medya platformlarında karşılaşılan içeriklerde, dijital platformlar yoluyla öğrencilerin, ergenlerin karşılaştığı ve maruz kaldığı bir içerik. Dijital oyunların içerisine kötü niyetli kişiler tarafından eklenen ses dosyaları, kimyasal maddelerin verdiği haz, keyif ve benzeri etkilere neden oluyor. Kimyasal maddelerde olduğu gibi bu etkiyi yaratan müzik ve benzeri ürünler bir süre sonra aslında bağımlılığa yol açıyor" dedi.

'BAŞLARDA GENÇLERE ÜCRETSİZ ULAŞTIRILIYOR'

Başlarda ücretsiz sunulan, sosyal medya platformlarında gençlere ulaştırılan bu tarz içeriklerin bağımlılık yaptığı için bir süre sonra ücret ödenerek ulaşılmasına çalışıldığını belirten Yalman, "Bu da dijital marketler yoluyla ulaşılabilen içeriklere dönüşüyor. Gençler, uyuşturucu benzeri etki yaratan bu ses dosyalarına ücret ödeyerek dijital marketlerden de ulaşabiliyor. Gençler arasında çok yaygın. Asıl tehlike sosyal medya platformlarından ve dijital yollardan geliyor" ifadelerini kullandı.

'KULAKLIKLA, ETKİSİ 2-3 KATINA ÇIKABİLİYOR'

Dijital uyuşturucuların, kimyasal uyuşturucular gibi beyni etkilediğini vurgulayan Yalman, "Dijital uyuşturucular, beynin aynı merkezini uyarıyor. Aynı hazza ulaşıyorlar ve aynı bağımlılık gerçekleşiyor. Dolayısıyla çocuk bilgisayar başında otururken dijital uyuşturucular yoluyla kendinden geçebilir ve bağımlılığa sahip olabilir. Gençler, bunun etkisini artırmak için kulaklık kullanıyor. Kulaklık kullanımı nedeniyle etkisi 2, hatta 3 kata kadar çıkabiliyor. Anne babalara, çocuklarını sık sık kontrol etmelerini, dijital uyuşturuculardan ve kulaklık kullanımından çocuklarını uzak tutmalarını öneriyoruz" diye konuştu. (DHA)