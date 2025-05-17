Gençler Bağımlılıkla Mücadelede Edirne'de Bir Araya Geldi

Yeşilay Edirne Şubesince yürütülen proje kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Ürdün ve Bulgaristan'dan gençler, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını paylaşmak üzere Edirne'de bir araya geldi.

Ulusal Ajans tarafından desteklenen KA152 Gençlik Değişimleri programı kapsamındaki "Gençlik Çağında Birlik: Spor, Sağlık ve Kültürel Değişim" projesi kapsamında Azerbaycan, Ürdün ve Bulgaristan Yeşilay örgütlerinin belirlediği gençler Edirne'ye geldi.

Türk akranlarıyla projeye katılan gençlere çeşitli spor ve kültürel etkinlikler sunuldu.

Program boyunca doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, takım ve bireysel sporlar ile şehir gezileri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında katılımcılar kültürlerini tanıtan programlar da gerçekleştirdi.

"Kültürler farklı ama mücadele ortak"

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, AA muhabirine, proje kapsamında Türkiye'nin farklı illeri ile Azerbaycan, Ürdün ve Bulgaristan'dan gelen 30 genci Edirne'de ağırladıklarını söyledi.

Bayrak, gençler arasında bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı ve sporun önleyici rolünü vurgulamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Gençlerin hem kişisel gelişimlerine katkı sunacak hem de sosyal sorumluluk duygularını pekiştirecek proje, aynı zamanda uluslararası düzeyde dostluklar kurulmasına da imkan tanıdı. Trakya Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Projede Türkiye adına takım liderliği yapan Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Selim Kılınçer de kültür gecesinde türküler söylediklerini ve çiğ köfte yoğurduklarını anlattı.

Etkinliğin verimli geçtiğini belirten Kılınçer, "Kültürler farklı ama mücadele ortak; bağımlılık. Bu soruna karşı tek yürek olduğumuzu gösterdik." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Azerbaycanlı Aygün Muradlı da Edirne'yi görmenin ve farklı kültürleri tanımanın kendisi için çok değerli deneyim olduğunu anlatarak, bağımlılıkla mücadelede ülkeler arası işbirliğinin önemine dikkati çekti.