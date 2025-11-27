Haberler

Gençler Ata Sporlarıyla Buluştu: Çevreci Dokunuşlar Projesi Tamamlandı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Geleneksel Sporların Yaygınlaştırılması Politikasına Genç ve Çevreci Dokunuşlar (TSPOLITICS)' projesi çerçevesinde, 120 genç ata binme ve atlı sporları tanıma fırsatı buldu. Enderun Gençlik Derneği ve Ata Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, gençlere geleneksel sporlar hakkında bilgi vererek çevreci bir bakış açısıyla spora yaklaşmalarını amaçlıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Geleneksel Sporların Yaygınlaştırılması Politikasına Genç ve Çevreci Dokunuşlar (TSPOLITICS)" projesi kapsamında 120 öğrenci, hem ata bindi hem de atlı sporları tanıdı.

Ata Sporları Federasyonu koordinatörlüğünde ve Enderun Gençlik Derneği ortaklığında yürütülen projenin "Gençler Köklerine Dönmek İstiyor" çalışması kapsamında, Döşemealtı ilçesindeki Orfe At Çiftliği'nde "At Binme ve Atlı Spor Tanıtımları Etkinliği" gerçekleştirildi.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı ve eski milli okçu Sümeyye Gamze Uçar, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan 18-30 yaş aralığında yaklaşık 120 gencin katıldığını belirtti.

Geleneksel sporların son yıllarda daha fazla tanınır hale geldiğini ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Geleneksel okçuluk 10 yıl önce ulaşılamaz durumdaydı. Ancak Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi'nin destekleriyle Okçular Vakfı ve Etnospor kuruldu, bugün ciddi bir kulüpleşme seviyesine ulaşıldı. Kayıtlar yüz binleri geçti, gerekli tüm altyapı oluşturuldu. Bu alanda nasıl kapsamlı çalışmalar yapıldıysa, aynı şekilde gün yüzüne çıkmamış diğer geleneksel sporlarımızın da gelişmesi için biz de bir çalıştay düzenlemeyi hedefliyoruz."

Atlı sporların Türkiye'de daha erişilebilir hale gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Uçar, sporcu sayısındaki artışın yerli malzeme üretimini de teşvik edeceğini kaydetti.

Geleneksel sporların malzemelerinin karbon izi bırakmayan materyallerle üretilmesine yönelik bir çalışma geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Uçar, spora yaygınlaştırırken çevreci, bilinçli bir dokunuş da yapmak istediklerini bildirdi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Adil Diyar Ece ise etkinliğin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi.

Nehir Akyol ise arkadaşlarıyla doğayla iç içe atlı sporları deneyimleme fırsatı bulduklarını belirterek, keyifli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi sporcu ve proje katılımcılarından Mert Kırık, gençlere atlı sporların inceliklerine ilişkin sunum yaptı. Sunumun ardından katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde at binme deneyimini yaşadı.

Program kapsamında katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
