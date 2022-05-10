Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Akdeniz Bölge Finali sürüyor

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali" devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen yarışmaların Akdeniz bölge finali, Akdeniz Üniversitesi Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu Konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

Akdeniz Bölgesinde yer alan 8 ilden 268 gencin katıldığı bölge finallerinde, yarışmacılar şiir okuma, bilgi, ses ve tiyatro yarışması olmak üzere dört ayrı kategoride derece elde etmek için mücadele veriyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetlerinde yer almalarına büyük önem verildiğini söyledi.

Bu kapsamda düzenlenen yarışmaların öğrencilere fırsatlar sunduğunu ve örnek teşkil ettiğini belirten Gürhan, "Gençlerimizin eğitim yaşamlarının yanında sanatsal yönlerini de ortaya çıkarmalarını önemsiyoruz. Amacımız şiir, bilgi, ses ve tiyatro alanında gençlerimizin yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak." diye konuştu.

Gürhan gençlerin ilgi duydukları alanlarda öncelikle il yarışmalarına, sonrasında bölge finallerine ve ardından Türkiye Finallerine katıldıklarını belirtti.

Gençlerin oluşturulan birlik, beraberlik ortamında ve kardeşlik ikliminde keyifli vakit geçirdiklerini vurgulayan Gürhan, şunları kaydetti:

"Bu genç yaşlarında özel bir ortamda yeteneklerini sergilemek onlar için güzel bir anı oluyor. Gün sonunda başarı elde eden gençlerimize ödül törenlerimizde madalyalarını veriyoruz. Yarışmalar coşkuyla takip ediliyor. Her yıl bir yenisine ışık tutuyoruz. Gençlerimizin gelecek vizyonlarına destek olmak adına her alanda olduğumuz gibi kültür ve sanat alanlarında da onları gururla izlemeye ve destek olmaya devam edeceğiz."