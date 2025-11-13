Haberler

GençBizzTech 2026 Girişimcilik Programı Yeniden Başlıyor

GençBizzTech 2026 Girişimcilik Programı Yeniden Başlıyor
Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı, 2026 yılında yeniden başlıyor. Devlet fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik projeleriyle geleceğin iş dünyasına hazırlanacak.

TÜRKİYE İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı, 2026 yılında yeniden başlıyor. Türkiye genelindeki devlet fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bilim, teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik temelli girişimcilik projeleriyle geleceğin iş dünyasına hazırlanacak.

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech 2026 Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı, Türkiye genelindeki devlet fen liselerinde okuyan gençleri inovasyon dolu bir serüvene davet ediyor.

Gençlerin bilim, teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında fark yaratmalarını amaçlayan kapsamlı girişimcilik programı GençBizzTech ile öğrenciler teknik bilgi kazanımının yanı sıra, yaratıcılık, takım ruhu, liderlik ve problem çözme becerilerini de geliştirebilecek. Program ile öğrenciler, öğrendikleriyle yenilikçi projeler geliştirerek deneyim edinme fırsatı yakalayacak.

Programın sonunda Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak 10 ekip, iş dünyasından mentorlar ile bire bir çalışma fırsatı elde edecek. Mayıs ayında gerçekleşecek büyük finalde finalist ekipler projelerini jüriye sunarken, birinci olan ekip Letonya'da düzenlenecek Avrupa'nın en büyük girişimcilik festivali GEN-E 2026'ya katılma hakkı elde edecek. Ayrıca genç girişimciler, teknoloji ve inovasyon odaklı özel ödüller için yarışma ve GEN-E 2026 sanal fuarında stant açarak uluslararası tanıtım yapma şansına sahip olacak.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"GençBizzTech, yalnızca bir girişimcilik programı değil; gençlerin hayal gücünü bilimle buluşturup fikirlerini gerçeğe dönüştürdükleri bir platform. Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki fen liseli öğrencilerin potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine, teknoloji odaklı çözümler geliştirerek toplumsal etki yaratmalarına destek olmak. Her yıl artan katılım ve başarı hikayeleri, gençlerin geleceği dönüştürme isteğinin en büyük göstergesi."

Programın başvuruları 21 Aralık'a kadar sürecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
