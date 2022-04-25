Gençbayramoğlu İnşaat'tan geleneksel iftar daveti

BURSA (Bültenler) - Bursa'dan yola çıkarak kısa sürede inşaat sektöründe Türkiye'de söz sahibi firmalardan biri haline gelen Gençbayramoğlu İnşaat, bu yılki geleneksel iftar davetini Almira Otel'de verdi. İnşaat sektörüne yön veren öncü iş insanları ile Gençbayramoğlu İnşaat ve Henne Mutfak Banyo Kapı markası çalışanlarının bir araya geldiği firma ortakları Bekir Bayramoğlu ile Alper Bayramoğlu'nun ev sahipliğindeki iftar; büyük ilgi gördü.

Gecede konuşan Gençbayramoğlu İnşaat ortağı Bekir Bayramoğlu, yakında kamuoyu ile paylaşacakları yeni projeleriyle kdnut sektöründe büyük ses getireceklerini açıkladı.

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