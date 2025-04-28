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Genç Yeşilay Topluluğu'ndan Sağlıklı Yaşam İçin Voleybol Etkinlikleri

Genç Yeşilay Topluluğu'ndan Sağlıklı Yaşam İçin Voleybol Etkinlikleri
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Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla her hafta voleybol maçı düzenliyor. Etkinliğe gönüllü katılım sağlanıyor.

Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, üyelerin sağlıklı yaşamına destek sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Topluluk üyeleri bu kapsamda her hafta voleybol maçı yapıyor.

Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktiviteyi düzenli kılmak için yapılan etkinliğe gönüllüler ilgi gösteriyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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