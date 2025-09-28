Haberler

Genç Yeşilay Gönüllüleri Çorum'da Buluştu

Genç Yeşilay Gönüllüleri Çorum'da Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorumlu Obası'nda toplanan Genç Yeşilay gönüllüleri, bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirildi ve Yeşilay'ın projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Gönüllülük faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Çorumlu Obası'nda Genç Yeşilay gönüllüleri bir araya geldi

Yapılan yazılı açıklamada, buluşmada gönüllülerin bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Etkinlikte, Yeşilay'ın faaliyetleri, gençler için hayata geçirilen projeler ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) çalışmaları tanıtıldı.

Açıklamada, gençlerin bağımlılıklara karşı verilen mücadeleye dair sorular sorduğu, görüş ve önerilerini paylaştığı ifade edildi. Ayrıca, gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekilerek, birlik ve dayanışmanın bağımlılıkla mücadelede en güçlü adım olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar

Yüksek alarm seviyesine geçtiler! İki ülke arasında tehlikeli gerilim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.