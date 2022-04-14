Genç Voleybolcular Gelişim Kampında Buluştu

KONYA (Bültenler) - Arif Bilge Spor Tesisleri ve Karatay Spor ve Kongre Merkezi salonlarında gerçekleşen kampta oyunculara çeşitli testler uygulandı. Hatay, Osmaniye, Antep, Adana, Gümüşhane, Trabzon, Zonguldak, Kırşehir, Denizli ve Karaman olmak üzere 10 farklı şehirden 22 genç oyuncu 3 gün süren kampta kendilerini ispatlamak için kıyasıya yarıştı.

KAMPA KATILAN SPORCULAR KONYA'YI YAKINDAN TANIDI

Kulübün bünyesinde bulunan Spor Okulları havuzlarının yanı sıra Anadolu Yıldızları Ligi'nde antrenörlerin takibi sonucunda listeye dahil olan 2008-2009 doğumlu voleybolcular kampın sonunda Mevlana Müzesi, Konya Panorama Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi gibi tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

SPORCULARDAN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULUBÜ'NE TEŞEKKÜR

Gelişim kampına katılan başarılı genç isimler, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü yetkililerine ve antrenörlerine misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Her yıl gerçekleşen kamp sonucunda beğenilerek altyapıya dahil edilen sporcuların Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol A Takımı'na ve Türk voleyboluna kazandırılması hedefleniyor.

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