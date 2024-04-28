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Genç Türkiye Forumu 8 - Gençlerin İnanç ve Dindarlık Algısı

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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca düzenlenen Genç Türkiye Forumu 8, gençlerin inanç ve dindarlık algısı üzerine gerçekleştirildi. Forumda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bilal Erdoğan ve diğer konuşmacılar gençlerle bir araya geldi. Programda gençlerin inanç ve din algısıyla ilgili konular ele alındı ve gençlere Umre ve Kudüs ziyareti hediye edildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca, "Genç Türkiye Forumu 8 - Gençlerin inanç ve dindarlık algısı" temalı forum gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Merkezi'ndeki foruma, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve davetli gençler katıldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, programda, 13 ilden 300 gencin katılımıyla gençlerin inanç ve din algısı üzerine konuştuklarını söyledi.

Forumların, gençlik kamuoyu araştırması eşliğinde yapıldığını aktaran Erdoğan, belli konu başlıklarının 15 kişilik gruplar halindeki masalarda değerlendirildiğini, buradan çıkan sonuç bildirilerinin ilgilileriyle paylaşıldığını kaydetti.

Daha sonra her masanın hazırladığı birer sorunun misafir konuşmacıya sorulduğunu ifade eden Erdoğan, bugün Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, misafirleri olduğunu, 15 sorunun cevaplandığını dile getirdi.

Konuların gençlerle geniş bir şekilde ele alındığını belirten Erdoğan, "Güzel istifadeli bir oturum oldu. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanımızın öncülüğünde birçok katılımcı gencimize Umre ve Kudüs ziyareti hediye edildi. İnşallah bu tür konuların derinlemesine konuşulduğu, sadece yüzeysel sosyal medya bilgileri, sloganlarla değil, oturulup etraflı bir şekilde değerlendirildiği çalışmalar artarak devam eder." dedi.

Bilal Erdoğan, bu çalışmalara katılan gençlerin ön yargılı değil, bilgili bir şekilde kanaat oluşturduğuna dikkati çekerek, "Diliyoruz ki bu Genç Türkiye Forumu bu tür çalışmalara örnek olsun ve gençlerimiz kendilerini ilgilendiren konularda sadece duyduklarıyla değil, konuştukları, okudukları, takip ettikleri, uzmanından dinledikleriyle kanaat oluştursunlar, daha derinlemesine bilgi sahibi olsunlar." diye konuştu.

Erdoğan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Normalinde ilerleyen bir tablo"

Bir gazetecinin, "Gençlerin inanç ve dindarlıktan uzaklaştığı ifade ediliyor. Siz, bu sava katılıyor musunuz?" sorusu üzerine Bilal Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Ben, bu sava katılmıyorum. Çünkü bu tür çalışmaların geçmişle kıyaslanarak yapıldığı zaman bir anlamı var. Eğer bu tür şeylerin arttığını veya gençlerin dinden uzaklaştığını söyleyeceksek, bunun 5'er yıllık aralıklarla yapılan bir bilgi seti eşliğinde değerlendirilmesi lazım. Ama gençlik her zamanki gençlik, arayışları, tutkuları, itirazları, muhalefeti olan gençlik. Dolayısıyla bu tür sorgulamaları gençlik döneminde yapan gençlerimizin inançla ilgili arayışı da var, hayatla, varoluşla ilgili sorgulamaları da var. Ama bunları zamanla oturan, demlenen ve gençlerin yeniden bu toprakları bize vatan yapan değerlerle barıştığı bir düzleme doğru evrilen bir süreç olarak görüyorum. Onun için bu zamanın kendine has akımları, furyaları, trendleri var. 10, 20, 50 yıl öncesinin kendine has trendleri akımları var. Bunlardan en önce gençlerin etkilendiğini biliyoruz. İletişim çağı dediğimiz bu çağda dünyadaki egemen akımlardan da gençlerimizin çok etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugün bunları da bunların etkisini de konuştuk. Yaptığımız araştırmalarda bugünkü tablo da abartıldığı gibi değil, normalinde ilerleyen belki bir tablo olduğunu ama bunun üzerinde çalışılması, daha derinlemesine okumalar yapılması gerektiğini konuştuk."

Kaynak: AA / Güncel

Bilal Erdoğan Ali Erbaş Gençlik Türkiye Kudüs Kültür Sanat Güncel Haberler

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